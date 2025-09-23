CEC a respins solicitarea privind desfășurarea unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare

Comisia Electorală Centrală a examinat și a respins solicitarea „DATE INTELIGENTE” S.R.L. privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

În aceeași ședință, Comisia a acreditat în calitate de observatori naționali:

– 2 persoane din partea Asociației obștești Fundația Est-Europeană din Moldova;

– 7 persoane din partea Instituției Publice „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” (CICDE).



În calitate de observatori internaționali au fost acreditate:

– 14 persoane din partea Parlamentului European;

– 10 persoane din partea Adunării Parlamentare a OSCE;

– 3 persoane din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO);

– 3 persoane din partea Asociației caritabile a persoanelor cu dizabilități intelectuale „DJERELA” din Ucraina;

– 56 de persoane din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova;

– 2 persoane din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova;

– 1 persoană din partea Ambasadei Regatului Danemarcei în Republica Moldova;

– 2 persoane din partea Asociației Pro Democrația Club Târgu Neamț;

– 14 persoane din partea International Republican Institute Washington Sucursala Chișinău;

– 25 de persoane din partea Asociației Europene pentru Dialog și Democrație (EDDA).

Totodată, CEC a confirmat 79 de interpreți.