CEC a respins solicitarea privind desfășurarea unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare
Comisia Electorală Centrală a examinat și a respins solicitarea „DATE INTELIGENTE” S.R.L. privind autorizarea efectuării unui exit-poll în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
În aceeași ședință, Comisia a acreditat în calitate de observatori naționali:
– 2 persoane din partea Asociației obștești Fundația Est-Europeană din Moldova;
– 7 persoane din partea Instituției Publice „Centrul de instruire continuă în domeniul electoral” (CICDE).
În calitate de observatori internaționali au fost acreditate:
– 14 persoane din partea Parlamentului European;
– 10 persoane din partea Adunării Parlamentare a OSCE;
– 3 persoane din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO);
– 3 persoane din partea Asociației caritabile a persoanelor cu dizabilități intelectuale „DJERELA” din Ucraina;
– 56 de persoane din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova;
– 2 persoane din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova;
– 1 persoană din partea Ambasadei Regatului Danemarcei în Republica Moldova;
– 2 persoane din partea Asociației Pro Democrația Club Târgu Neamț;
– 14 persoane din partea International Republican Institute Washington Sucursala Chișinău;
– 25 de persoane din partea Asociației Europene pentru Dialog și Democrație (EDDA).
Totodată, CEC a confirmat 79 de interpreți.