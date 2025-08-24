CEC a înregistrat listele de candidați ai Partidului Liberal și ai Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii”. Listele altor două partide – respinse

În cadrul ședinței CEC din 24 august, au fost aprobate mai multe hotărâri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Listele candidaților la funcția de deputat pentru un partid și un bloc politic au fost înregistrate de Comisie, iar listele altor două partide au fost respinse.

De asemenea, Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” au solicitat excluderea a 4 candidați din listă și suplinirea acesteia cu alte 11 persoane. Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare a solicitat suplinirea listei de candidați cu alte 7 persoane.

În ședința din 24 august, CEC a înregistrat lista de 56 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Partidului Liberal. În context, a fost înregistrat și simbolul electoral.

Totodată, Comisia a înregistrat lista de 66 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii”.

Comisia a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova depusă de Partidul politic Noua Opțiune Istorică.

„Urmare a examinării listei de candidați, s-a constatat că o persoană inclusă în lista de candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, și din acest motiv a fost exclusă din listă, în procedura de examinare a admisibilității. Urmare a excluderii persoanei menționate, s-a diminuat cota de reprezentare în proporție de 70% față de 30%, ceea ce în mod implicit atestă caracterul neconform al cererii de înregistrare a listei de candidați. De asemenea, Comisia a constatat că unele persoane de pe lista de candidați sunt afiliate fostului Partid „Șor”, declarat neconstituțional”, potrivit CEC.

Articolul 16, alin. (2), lit. c) stipulează că nu pot fi alese persoanele condamnate la închisoare prin hotărâre judecătorească definitivă, precum și cele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, informațiile fiind comunicate organelor electorale de Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, în limitele competențelor acestora.

De asemenea, CEC a respins cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova depusă de Mișcarea Profesioniștilor „Speranța – Надежда”.

„Entitatea a prezentat Comisiei o listă de 7 candidați, ceea ce contravine prevederilor legislației electorale, prin care formațiunea politică înaintează o listă de candidați nu mai mică de 51 de persoane și nu va depăși 111 persoane”, se arată în comunicatul CEC.

Comisia a modificat hotărârea privind cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, care au solicitat excluderea a 4 candidați din listă și suplinirea acesteia cu alte 11 persoane.

De asemenea, Comisia a modificat hotărârea cu privire la cererea de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, care a solicitat suplinirea listei de candidați cu alte 7 persoane.