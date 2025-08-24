CEC a decis: 301 secții de votare în străinătate și 12 secții pentru localitățile din stânga Nistrului la alegerile parlamentare

În cadrul ședinței din 24 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat mai multe hotărâri ce vizează alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Printre hotărâri se numără și organizarea secțiilor de votare din străinătate, inclusiv pentru votul prin corespondență, dar și pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului.

Comisia a decis organizarea a 301 secții de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare.

„Dintre acestea, 4 secții de votare vor fi constituite pentru cetățenii R. Moldova aflați pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Republicii Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă care au ales să utilizeze drept metodă alternativă de vot, votarea prin corespondență” potrivit CEC.

De asemenea, Comisia a decis organizarea a 12 secții de votare la alegerile parlamentare pentru cetățenii cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului, precum și pentru cei domiciliați în municipiul Bender și în comuna Chițcani, satele Cremenciug și Gîsca din raionul Căușeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale R. Moldova.