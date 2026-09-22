Ce vreme ne așteaptă marți, 22 septembrie: prognoza meteorologilor

Pentru marți, 22 septembrie, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a prognozat vreme predominant stabilă, cu cer noros în toată țara și temperaturi de până la 20 de grade Celsius.

În sud, temperaturile vor urca până la 20 de grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 27 km/h, iar umiditatea va fi de 70%.

În centrul țării, maximele vor ajunge la 19 de grade Celsius, iar vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va fi de aproximativ 70%.

În nordul țării, se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi, cu maxime de până la 15 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 27 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 75%.