Ce temperaturi se vor înregistra în R. Moldova în ultima zi de vară

Luni, 31 august, vremea va fi predominant caldă în R. Moldova, potrivit prognozei emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În centrul țării, temperaturile vor urca până la +31°C, Vântul va sufla din sud-est cu viteze de până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 60%.

În nordul țării, se așteaptă cer predominant senin, cu temperaturi de până la +29°C ziua. Vântul va fi slab, din sud-est, cu viteze de circa 9 km/h, iar umiditatea va ajunge la 55%.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde maximele vor atinge +32°C. Vântul va sufla din sud-est cu până la 9 km/h, iar umiditatea va fi de aproximativ 60%.