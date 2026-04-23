Ce spune liderul USR despre guvernatoarea BNM, Anca Dragu, ca opțiune de premier în România

Liderul Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, a fost întrebat ce crede despre Anca Dragu, actuala guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, ca variantă posibilă de ocupare a funcției de premier tehnocrat al României, scrie Mediafax.

„A fost membru USR, a fost președinta Senatului ca membru USR. Acum este în Moldova și o apreciez mult”, a declarat Fritz despre Anca Dragu.

Cu toate acestea, Fritz s-a abținut din a face alte comentarii:

„Nu este vorba despre a vota sau a nu vota un om – este întrebarea: «Ce fundament ar avea o viitoare coaliție dacă există un partener care oricând poate să renege ceva deja creat și oricând își rezervă dreptul de a face o majoritate paralelă cu un partid extremist»”, declară Dominic Fritz.

Numele Ancăi Dragu, fostă ministră a Finanțelor și fostă președintă a Senatului în România, dar și actuală guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, a fost vehiculat încă de anul trecut în funcția de premier tehnocrat. Nicușor Dan urma să aibă o întâlnire alături de aceasta, anul trecut în vară, la Cotroceni.

Cu toate acestea, Dragu nu a fost o variantă pentru funcția de premier, pentru că era nevoie de un tehnocrat care să cunoască și „linia doi a partidelor”, relatau surse pentru Mediafax la acea vreme.

Deși se tot vehiculează în spațiul public varianta unui premier tehnocrat, surse apropiate ale negocierilor au precizat că varianta unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Bojoan se vehiculează doar ca soluție dată în ultimă instanță.

Miniștrii social-democrați din România și-au depus demisiile, joi, 23 aprilie, la Palatul Victoria. Este vorba despre vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Premierul României Ilie Bolojan a declarat că a luat act de demisiile lor, menționând că va trimite președintelui Nicușor Dan propunerile pentru a-i înlocui.

Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan, transmițând că acest lucru înseamnă că acesta nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.

Anca Dragu a fost numită la conducerea BNM pe 22 decembrie 2023, după demiterea fostului guvernator, Octavian Armașu. Ulterior, Dragu a obținut și cetățenia R. Moldova. Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei are un mandat de șapte ani.