Criza politică din România: miniștrii social-democrați și-au depus demisiile. Ilie Bolojan preia interimar funcția de ministru al Energiei

Miniștrii social-democrați din România și-au depus demisiile, joi, 23 aprilie, la Palatul Victoria. Este vorba despre vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Premierul României Ilie Bolojan a declarat că a luat act de demisiile lor, menționând că va trimite președintelui Nicușor Dan propunerile pentru a-i înlocui, scrie Agerpres.

Într-un comunicat de presă, PSD a anunțat că demisiile miniștrilor social-democrați reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan, transmițând că acest lucru înseamnă că acesta nu mai are legitimitatea democratică de a exercita funcția de conducere a Guvernului României.

„Potrivit Constituției, niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea națională în nume propriu, contrar voinței parlamentare majoritare, rezultate în urma alegerilor libere și democratice. Totodată, menținerea în fruntea unui Guvern nefuncțional, lipsit de o majoritate parlamentară, constituie o abordare profund iresponsabilă, cu implicații negative asupra economiei naționale”, a transmis PSD., citat de Agerpres.

Șeful cabinetului de miniștri Ilie Bolojan a ținut ulterior o conferință de presă, în care a anunțat că a luat act de demisiile miniștrilor susținuți de PSD.

„Se cuvine să le mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni pentru că toate lucrurile care au fost realizate – cele bune și poate și cele care nu au fost atât de reușite – sunt un rezultat de echipă și fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director și fiecare coleg din ministere care lucrează și-a adus contribuția la aceste rezultate”, a afirmat Bolojan, la Palatul Victoria.

El a spus că va trimite președintelui României propunerile pentru a înlocui miniștrii care și-au dat demisiile.

Lista propunerilor de interimari:

Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru (USR), ministrul Proiectelor Europene

Ministerul Sănătății – Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării

Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (UDMR), vicepremier

Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne

Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, premier

Ministerul Transporturilor – Radu Miruță (USR), ministrul Apărării și vicepremier

Vicepremier pe postul care a fost deținut de Marian Neacșu – Oana Gheorghiu, vicepremier

Procedura legală prevede ca, după ce demisiile sunt depuse și înregistrate la Cancelaria premierului, împreună cu propunerile de interimari acestea să fie transmise la Palatul Cotroceni, în vederea emiterii decretelor de revocare, respectiv, de numire în funcție.

Premierul României, Ilie Bolojan, a lansat critici la adresa PSD și a declarat că nu va demisiona dacă social-democrații îi vor retrage sprijinul, scrie G4Media. Șeful guvernului român a folosit în premieră termeni duri la adresa PSD și a spus, într-o emisiune la Radio România Actualități, că „atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei”. El a acuzat liderii PSD de ”comportament mincinos” și a spus că partidul lui Sorin Grindeanu vrea un „premier marionetă”.

PSD a organizat luni, 20 aprilie, un referendum intern cu circa 5.000 de lideri locali și centrali. Aceștia vor vota electronic dacă partidul îl mai susține pe Ilie Bolojan (PNL) în funcția de premier sau nu, potrivit informațiilor G4Media.