Ce prevede regulamentul de interzicere a telefoanelor la ore și cum este implementat în școli

Începând cu semestrul doi al anului de studii 2024-2025 a intrat în vigoare regulamentul de interzicere a telefoanelor mobile la ore, creat de Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Condițiile și modul de utilizare a telefoanelor mobile în școli sunt reglementate într-un regulament-cadru, aprobat de MEC. Documentul prevede și anumite excepții, condiții clare de depozitare a dispozitivelor electronice de comunicare dar și care sunt consecințele încălcării Regulamentului de către elevi. ZdG a discutat cu reprezentanții unor instituții de învățământ din țară despre cum decurge procesul de implementare a regulamentului.

În luna ianuarie 2025, MEC a prezentat Regulamentul cadru privind utilizarea telefoanelor mobile și/sau a altor echipamente de comunicații electronice în instituțiile de învățământ primar, secundar și profesional tehnic secundar. Acesta prevede restricționarea utilizării telefoanelor mobile, excepțiile interdicției, dar și modul de depozitare a echipamentelor în timpul lecțiilor.

Potrivit noilor reglementări, elevii vor putea solicita utilizarea dispozitivelor mobile doar dacă au nevoie de acestea în scop educațional, în situații de urgență, cum ar fi starea de sănătate, dar și în cazul necesității monitorizării sănătății elevilor cu dizabilități.

Conform regulamentului cadru, telefoanele mobile, tabletele, laptopurile sau ceasurile inteligente ar trebui depozitate în spații special amenajate și restituite elevilor la finalul orei.

ZdG a discutat cu directorii mai multor instituții de învățământ din țară pentru a afla dacă regulamentul a fost aplicat și cum văd elevii această modificare.

Veronica Gorbatiuc, directoarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Pan Halippa”, Edineț

În instituția noastră nu există spații amenajate special pentru că, în acest caz, ar trebui profesorul să-și ia responsabilitatea asupra acestor telefoane. Fiecare copil este responsabil, fiecare copil are grijă de telefonul său, dar știe că nu este voie să-l folosească în timpul lecției și inclusiv și la pauze le-am spus că este limitată folosirea, doar în cazuri excepționale.

„Vreau să vă spun că acum suntem la ultima etapă. Am creat un grup de lucru în baza acestui regulament cadru, care să lucreze asupra regulamentului instituției. Aceste reguli au fost discutate și în anii precedenți, doar că acum chiar urmează să se respecte. Unii elevi sunt deranjați, dar în fiecare clasă au fost desfășurate lecții și dezbateri pro-contra, unde am încercat să argumentăm copiiilor că este doar în favoarea și nu în defavoarea lor.

Emilia Slavenschi, directoarea Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, Chișinău

„Până să existe regulamentul cadru, noi am organizat ședințe cu părinții, unde am discutat interzicerea telefoanelor mobile. S-a discutat la consiliul elevilor, la ședința cu personalul didactic și am încercat ca fiecare clasă, implicând părinți împreună cu elevii, să luăm o decizie în acest sens. Decizia a fost ca fiecare clasă să-și procure o cutiuță, iar elevii vin dimineața și fixează telefonul mobil acolo, cutia fiind cu lacăt, ținută la diriginte.

Atunci puteau oricine să zică «Da’ ce drept aveți? Este un bun material, dar nu are dreptul nimeni să se atingă de telefonul copilului meu». Acum noi încercăm să mergem pe aceeași regulă, telefoanele să se adune în cutiile speciale. Și după aceea, când se finalizează lecțiile, se iau din cutie. Dar lucrăm la un regulament intern, ca să ajungem la anul de studii 2025-2026, să nu le avem în școală deloc.

Dacă elevii iau telefonul, cinci minute îl utilizează pentru a lucra în cadrul lecției, dar după aceea îl utilizează stând pe internet, pe Facebook, stând în diferite jocuri, și atunci se deconectează de la realitate. Cred că în fiecare școală mai există părinți care spun că regulamentul nu o să joace niciun rol, dar sunt cu titlul de excepție, în majoritate părinții sunt chiar foarte mulțumiți de faptul că va fi un regulament strict pentru interzicerea telefoanelor la ore.

Elevii sunt mai eficienți fără mobile, pentru că nu au altă ocupație decât să lucreze la lecții. Atunci când el are telefonul în mână trebuie să gândească unde să-l ascundă, că să nu-l vadă profesorul. Fără telefonul mobil, elevul se concentrează la subiectul pe care este discutat în clasă.”