Ce preț ar putea plăti consumatorii pentru gazele naturale în 2026. Propunerea SA „Energocom” către ANRE

SA „Energocom” a depus solicitarea privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2026, în contextul obligației de serviciu public, informează vineri, 30 ianuarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit SA „Energocom”, consumatorii finali ar putea plăti 14.10 lei (fără TVA) pentru gazele naturale în 2026, adică cu 1.40 lei mai puțin decât e acum.

Astfel, ANRE anunță că solicitarea, calculele și materialele aferente transmise de S.A. „Energocom”, vor fi publicate în timpul zilei, pe pagina web oficială.

Conform calculelor prezentate către ANRE, prețul mediu de procurare a gazelor naturale destinate furnizării la prețuri reglementate constituie 8 206 lei/1000 metri cubi, iar prețul mediu reglementat de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii finali, fără aplicarea componentei de corectare a venitului reglementat, constituie 12 435 lei/1000 metri cubi.

Totodată, printr-un comunicat emis de SA „Energocom”, proiectul prețurilor reglementate, exprimate fără TVA, este următorul:

preț reglementat pentru furnizarea gazelor naturale la punctele de intrare în rețelele de transport – 8 961 lei/1000 metri cubi;

preț reglementat pentru furnizarea gazelor naturale la punctele de ieșire din rețelele de transport – 9 045 lei/1000 metri cubi;

preț reglementat pentru furnizarea gazelor naturale la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune înaltă – 9 140 lei/1000 metri cubi;

preț reglementat pentru furnizarea gazelor naturale la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune medie – 10 313 lei/1000 metri cubi;

preț reglementat pentru furnizarea gazelor naturale la punctele de ieșire din rețelele de distribuție de presiune joasă – 14 129 lei/1000 metri cubi.

„Calculul prețurilor reglementate este efectuat în strictă conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată de ANRE. Aprobarea finală a prețurilor reglementate cu aplicarea componentei de corectare a venitului reglementat, va fi examinată de ANRE în conformitate cu cadrul legal și metodologic în vigoare, cu respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și protecție a consumatorilor finali”, a precizat compania.