„Ce am constatat în dosar este revoltător”, spune avocata mamei Liudmilei Vartic, după examinarea materialelor din dosar

Avocata mamei Liudmilei Vartic, Violeta Gașițoi declară că a depistat un șir de ilegalități care ar fi fost făcute de oamenii legii în cadrul urmăririi penale pe cazul decesului Liudmilei Vartic, după analizarea a peste o mie de pagini din dosar. Avocata spune că va reveni cu detalii după sesizarea organelor de drept.

Pe 31 martie, avocatele Violeta Gașițoi și Gabriela Kornacker anunțau că au preluat apărarea intereselor succesoarei Liudmilei Vartic.

„Pe cauză Liudmilei, după examinarea materialelor dosarului, deci noi nu mai avem cuvinte ca avocați, după aproape 1000 de pagini de acte studiate de mine și colega mea în aceste zile, concluzia noastră este una gravă. Deci, în acest dosar nu vorbim doar despre omisiuni, ci despre un șir întreg de ilegalități, neglijențe și încălcări procedurale care pot compromite definitiv aflarea adevărului”, spune avocata Violeta Gașițoi.

Avocata mamei Liudmilei Vartic mai declară că urmează să sesizeze organele de drept cu privire la toate încălcările identificate, iar apoi să revină cu detalii.

„Mai mult, există un polițist care ar fi trebuit să răspundă disciplinar, dacă nu chiar și concediat, pentru că a admis o ilegalitate foarte gravă. Despre toate aceste fapte, cu siguranță, vorbim luni, în detalii, după ce vom sesiza oficial și vom aduce această probă în fața organelor de drept, Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne. Ce am constatat în dosar este revoltător, cel puțin pentru noi ca avocați. La cercetarea locului unde a fost găsit cadavrul în ziua căderii, poliția a încălcat practic tot ce putea încălca. Deci, nu s-au respectat protocoalele elementare de conservare și colectare a probelor. Pe hârtie la această cauză, de exemplu în dosar, lucrează 10 persoane, 5 procurori, 5 ofițeri de urmărire penală, în realitate cauza cumva stă mai mult pe loc”, a mai spus avocata.

Avocata a comentat și imaginile apărute în spațiul public, în care Dmitri Vartic se află în apropierea trupului Liudmilei Vartic, după ce aceasta a căzut de la înălțime, iar oamenii legii erau prezenți la fața locului.

„Este interzis ca la locul unde este descoperit un cadavru ca persoane civile să se apropie de corp și totuși înregistrările video arată altceva, că dacă ești din grupul potrivit, protocolul poate fi încălcat fără probleme. (…) Deși femeia era decedată, se puteau face reconstituiri, calcule, verificări tehnice, cercetări serioase, dar nu s-au făcut. Deci nu s-au ridicat probe biologice de pe haine. Hainele Liudmilei cu care era îmbracată, nu mai există la dosar, cel puțin nu am văzut niciun proces verbal în acest sens. Liudmila a vrut să trăiască. Mai mult, Liudmila se temea foarte tare de înălțime. Acest detaliu este extrem de important și nu poate fi tratat superficial. Sper să se atragă atenția la acest detaliu. Luni cu siguranță vom vorbi mai mult și mai detaliat despre toate aceste ilegalități. Până atunci avem obligația de a face sesizările în formă scrisă și după care să vorbim despre aceste sesizări și despre aceste încălcări”, a mai spus Violeta Gașițoi.

Pe 30 martie, Procuratura Generală (PG) a venit cu câteva precizări despre evoluția urmăririi penale în cauza penală. Astfel, va fi dispusă efectuarea expertizei psihologico-psihiatrice post mortem în privința Liudmilei Vartic, decedată pe 3 martie prin sinucidere, ca urmare a pretinselor acțiuni de violență în familie, determinat de comportamentul abuziv și presiunile exercitate de către soț.

Detalii despre moartea Liudmilei Vartic

Mamă a două fetițe, Liudmila a murit pe 3 martie 2026, după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unei clădiri din capitală, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este tratat de poliție drept suicid. La Hîncești, despre moartea femeii s-a aflat abia după ce a fost înmormântată. Pe rețelele de socializare au apărut mai multe postări în care soțul femeii, Dumitru Vartic, era acuzat că și-ar fi abuzat partenera, fapt care ar fi condus-o la suicid. Poliția a pornit două procese penale în acest caz, iar Dmitri Vartic, care și-a depus demisia pe 9 martie, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic.

Joi, 12 martie, într-o primă reacție, venită după mai multe zile de tăcere, Dmitri Vartic a negat acuzațiile de violență în familie, afirmând că soția sa, citez, „s-a confruntat de mai mult timp cu probleme grave de sănătate și stări depresive” și că nu ar fi beneficiat de îngrijiri medicale specializate.

Șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției (IGP), Alexandru Lupan, a anunțat în cadrul emisiunii În profunzime de la PRO TV din 12 martie că cazul decesului Liudmilei Vartic se examinează prin prisma Codului penal, articolul ce se referă la violența în familie cu determinare la sinucidere.

Pe 17 martie, Dmitri Vartic a anunțat că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Hîncești în legătură cu „răspândirea repetată și pe scară largă a multiplelor informații false și defăimătoare la adresa mea”.