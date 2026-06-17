Cauzele de corupție electorală vor putea fi monitorizate online: platforma, lansată la Chișinău cu sprijinul Uniunii Europene

Centrul de ResurCentrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a anunțat că a lansat astăzi, 17 iunie 2026, platforma publică anticoruptie.crjm.org, dedicată monitorizării cauzelor de corupție electorală. Instrumentul a fost prezentat în cadrul Conferinței Regionale „Banii în politică” și răspunde unei nevoi publice clare: fraudele electorale trebuie urmărite nu doar în preajma alegerilor, ci și după aceste procese, dacă ajung în dosare, proceduri și hotărâri judecătorești.

Sursa citată scrie că platforma sistematizează informații publice despre cauzele examinate în instanță privind corupția electorală, finanțarea ilegală a partidelor, încălcarea regulilor de finanțare electorală și alte dosare relevante pentru integritatea alegerilor din Republica Moldova. „Fiecare cauză este prezentată într-un format clar și accesibil. Utilizatorii și vizitatorii platformei pot vedea un rezumat factual, temeiurile juridice, instituțiile implicate, etapa procedurală, cronologia, hotărârile, căile de atac, măsurile de sechestru sau confiscare, persoanele condamnate și alți actori implicați”, notează CRJM.

„Corupția electorală afectează direct încrederea oamenilor în vot. Noi am susținut inițiativa creării unei platforme publice, construită pe date verificabile, pentru a urmări progresul și a ajuta societatea să vadă dacă aceste cauze avansează, să înțelegem unde apar blocaje și cum răspund instituțiile”, a declarat Skye Christensen, consilier tehnic principal în cadrul PNUD Moldova.

Sursa citată scrie că instrumentul este destinat jurnaliștilor, experților, organizațiilor societății civile și partenerilor interesați de integritatea proceselor electorale. Platforma permite identificarea tendințelor, urmărirea evoluției dosarelor și documentarea fenomenului pe baza informațiilor publice, nu a percepțiilor.

„Dosarele de corupție electorală trebuie să fie înțelese în timp real, nu doar la finalul procedurilor. Prin această platformă, CRJM pune la dispoziția publicului un instrument de monitorizare care transformă informația juridică într-o resursă utilă pentru documentare, analiză, advocacy și chiar de interacțiune între profesioniști”, a declarat Ilie Chirtoacă, președintele CRJM, care a subliniat că inițiativa se pliază și pe eforturile naționale de combatere a corupției electorale în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

Platforma reprezintă rezultatul unui efort de colectare, analizare și monitorizare a peste 65 de cauze de corupție aflate în gestiunea instanțelor și este disponibilă pentru utilizare gratuită datorită sprijinului oferit în cadrul proiectului „Democrație rezilientă prin combaterea corupției” (REDACT), implementat de PNUD Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul prezentat aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea ONU, inclusiv a PNUD, a statelor membre ale ONU sau a Uniunii Europene, se arată în comunicat.