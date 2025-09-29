Câte femei ar putea intra în noul Parlament?

În noul Parlament al Republicii Moldova vor intra 37 de femei – o cifră mai mică decât în legislativul anterior, ceea ce reprezintă 36,6% din totalul deputaților. Această cifră este mai mică decât în 2021, când femeile reprezentau 39,6% din legislativ, ceea ce indică un regres în ceea ce privește reprezentarea de gen, notează Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare într-un comunicat.

Analiza distribuției pe partide arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu cele mai multe mandate, trimite în Parlament 20 de femei și 35 de bărbați, Blocul Patriotic are 9 femei și 17 bărbați, Blocul „Alternativa” trimite 3 femei și 5 bărbați, Partidul Nostru va fi reprezentat de 3 femei și 3 bărbați, iar Partidul „Democrația Acasă” include 2 femei și 4 bărbați.

„Legea electorală prevede obligativitatea respectării unei cote minime de 40% pentru fiecare sex pe listele de candidați, cu o poziționare echilibrată a acestora, astfel încât la fiecare zece poziții să existe cel puțin patru candidați din fiecare sex. Toate formațiunile care au intrat în Parlament au respectat această regulă”, menționează Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Totuși, rezultatul final arată că sistemul de cotă dublă a avut efecte limitate asupra componenței Parlamentului. Cu toate că femeile au fost prezente în proporții considerabile pe liste, doar 36,6% dintre mandate au ajuns la candidate, o pondere mai mică decât în 2021.

„Diferența vine din faptul că, deși regula impune prezența femeilor în fiecare decilă, nu le asigură și poziții în primele locuri, acolo unde șansele de a fi alese sunt maxime. Totul depinde foarte mult de modul în care partidele își poziționează candidații și candidatele pe liste și de numărul de mandate pe care îl obține fiecare formațiune separat”, explică Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.