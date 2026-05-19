Carburanții mai scumpi pot aduce taxe suplimentare pentru turiști: ce drepturi ai când călătorești

Întrucât a început sezonul călătoriilor, iar consumatorii sunt sau pot fi obligați să achite taxe suplimentare în legătură cu scumpirea carburanților, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) intervine cu anumite sfaturi esențiale de călătorie pentru consumatori și agențiile de turism.

Potrivit instituție, Codul Civil al R. Moldova, în care a fost transpusă Directiva (UE) 2015/2302 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate oferă drepturi solide atunci contractați servicii de călătorie.

Astfel, drepturile esențiale ale consumatorilor (călătorilor) în cazul majorării costurilor prevăd că:

„După încheierea contractului privind pachetul de servicii de călătorie, prețurile pot fi mărite numai în cazul în care contractul rezervă în mod explicit această posibilitate și stipulează dreptul călătorului la reducerea prețului (pentru aceleași cazuri).”

În acest caz, în contract se precizează modul în care urmează să fie calculate prețurile revizuite. Creșterile de prețuri sunt posibile numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de:

prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;

nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sânt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi (tarife pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană);

cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Indiferent de valoarea sa, o creștere de preț nu produce efecte juridice decât dacă organizatorul trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere, însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea călătoriei.

Astfel, în cazul în care creșterea este justificată și înainte de începerea călătoriei, organizatorul este constrâns să modifice semnificativ prețul, călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de organizator:

să accepte modificarea propusă;

să declare rezoluțiunea fără a plăti vreun comision de rezoluțiune.

Sfaturi pentru consumatori

Cum să te asiguri că nu plătești nejustificat:

Mai întâi, verifică clauzele și termenii contractului în raport cu condițiile legale de modificare a contractului privind pachetele de servicii de călătorie ; Contactează organizatorul călătoriei/agenția de turism, care ar trebui să vă spună dacă există riscul să vi se solicite plăți suplimentare; În cazul în care ți se solicită plăți suplimentare în legătură cu scumpirea carburanților, insistă să ți se ofere pe un suport durabil: justificarea și calculul creșterii respective. Dacă nu sunteți de acord cu răspunsul organizatorului călătoriei/agenției de turism, puteți apela pentru asistență la Centrul unic de apel al consumatorilor, la numărul 022-51-51-51. Dacă crezi că ți s-au încălcat drepturile de consumator, raportează acest lucru la ISSPNPC.

Sfaturi pentru organizatorii călătoriilor/agențiile de turism: