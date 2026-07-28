Canalul „Vector Moldova”, amendat de CA cu 10 mii de lei în urma unor afirmații denigratoare la adresa ZdG

O petiție depusă de către Alina Radu, administratoarea PP „Ziarul de Gardă” SRL, prin care s-a semnalat încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA) în partea ce vizează obligația de a asigura informarea publicului de către furnizorul de servicii media „TVC 21”, a fost examinată în ședința de astăzi, 28 iulie curent, de către membrii Consiliului Audiovizualului (CA), se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit CA, „TVC 21” a publicat câteva emisiuni marca „Vector Molodva”, care conțineau declarații denigratoare la adresa ZdG, în baza unui contract de comodat cu „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună.

Obiectul petiției depuse l-a constituit ediția din 25 aprilie 2026 a programului audiovizual „Vector Moldova”, la care a participat Iurie Răileanu („Dezvăluiri despre „Ziarul de Gardă” – Amalgamarea și românizarea / Iurie Răileanu – jurnalist”).

Membrul CA, Eugeniu Rîbca, s-a abținut de la examinarea subiectului în cauză, invocând existența unui conflict de interese care l-a determinat să nu participe la prezentarea raportului de control și la deliberările subsecvente pe marginea celor constatate.

„În scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, CA a invitat furnizorul de servicii media „TVC 21” să se prezinte la sediul instituției pentru audieri organizate în contextul procedurii administrative inițiate. Pe parcursul audierilor, reprezentanții furnizorului au declarat că programul „Vector Moldova” urma să fie difuzat de „TVC 21”, fapt atestat pe pagina de Facebook a „Vector Moldova”, doar că, după vizionarea primelor ediții ale programului menționat, au decis să renunțe la acest proiect. În acest sens, persoanele audiate au declarat că au semnat un contract de comodat cu „Moldova Mare”, act remis ulterior CA-ului.

Conform documentului, comodantul oferă cu titlu gratuit studioul propriu pentru organizare și realizare a filmărilor emisiunii „Vector Moldova”, pune la dispoziție echipamentul tehnic și personalul necesar pentru realizarea filmărilor, iar drepturile de autor asupra materialului video realizat aparțin comodatarilor. Totodată, contractul nu prevede difuzarea, retransmiterea sau plasarea emisiunii „Vector Moldova” în grila de emisie a postului „TVC 21” ori pe alte platforme media ale comodantului”, potrivit Consiliului Audiovizualului.

Contractul este valabil până la 31 decembrie 2026. De asemenea, în cadrul verificărilor preliminare și al audierilor desfășurate cu reprezentanții „TVC 21”, s-a stabilit că programul „Vector Moldova” nu a fost difuzat în emisia serviciului de televiziune menționat și nu face parte din grila de programe a acestuia, fiind publicat exclusiv pe canalul de YouTube „Vector Moldova”. În consecință, s-a constatat că furnizorul vizat în petiția inițială nu exercită responsabilitate editorială asupra programului contestat.

Până la examinarea fondului petiției recepționate, Direcția control servicii media audiovizuale neliniare (DCSMAN) din cadrul CA a efectuat toate verificările necesare pentru calificarea serviciului reclamat și identificarea persoanelor care poartă responsabilitatea editorială pentru conținutul difuzat.

Astfel, clasificarea unui serviciu drept serviciu media audiovizual neliniar se face prin raportare directă la art. 57 alin. (1) din CSMA, care impune întrunirea cumulativă a 5 cerințe:

57 alin. (1) lit. a) din CSMA – programe audiovizuale comparabile cu cele oferite în mod obișnuit de serviciile de televiziune

Din examinarea conținutului disponibil pe canalul de YouTube @VectorMoldova-TVmd rezultă că, începând cu 28 martie 2026 – data creării contului, pe acesta sunt publicate, în mod regulat, emisiuni de tip interviu și dezbateri, cu invitați, moderate de prezentatorii Victor Stepaniuc și Tatiana Costachi. Programul audiovizual „Vector Moldova” are structură editorială și este realizat într-un format asemănător serviciilor de televiziune, fiind folosite mijloace tehnice specifice acestora, precum platoul de filmare, camere profesionale de filmat, formatul 4:3 etc. Programul „Dialog” este realizat într-un format distinct, de tip interviu: invitatul este filmat în prim-plan, pe un fundal static, iar moderatoarea, care adresează întrebările, nu apare în cadru. Astfel, deși realizat în condiții tehnice diferite, programul „Dialog” constituie o emisiune recurentă de tip interviu, cu tematică și structură, comparabilă cu programele de acest gen oferite în mod obișnuit de serviciile de televiziune și face parte, potrivit propriei descrieri a canalului, din același serviciu media „Vector Moldova”. Conținutul serviciului „Vector Moldova” este organizat pe episoade ale emisiunilor recurente „Vector Moldova” și „Dialog”, fiecare ediție fiind precedată de un intro, specific emisiunilor televizate.

57 alin. (1) lit. b) din CSMA – destinarea către publicul larg

Canalul de YouTube @VectorMoldova-TVmd este accesibil publicului larg, iar accesul la conținutul audiovizual se realizează prin accesare a URL-ului public al canalului de YouTube, fără autentificare. Accesul liber este confirmat de posibilitatea vizualizării conținutului fără restricții, indexarea acestuia în motoarele de căutare, precum și de disponibilitatea materialelor pentru orice utilizator al platformei YouTube. Intenția de adresare către un public extins rezultă din publicarea cu regularitate a materialelor audiovizuale, din abordarea unor teme de interes general, precum și din promovarea și distribuirea conținutului prin intermediul platformei YouTube. Însăși descrierea canalului confirmă această destinare, conținutul fiind adresat publicului în termeni de apel general: „Urmăriți-ne și fiți parte din discuțiile care contează”. Catalogul canalului cuprinde emisiuni de analiză și dezbatere, interviuri, comentarii și alte materiale audiovizuale privind subiecte de interes public, care, prin natura lor, sunt susceptibile să intereseze și să influențeze o parte largă a societății.

57 alin. (1) lit. c) – cuprinderea într-un catalog de programe

În urma examinării canalului de YouTube @VectorMoldova-TVmd, CA a constatat că materialele audiovizuale sunt organizate într-un catalog specific platformei YouTube, accesibil prin secțiunile „Videoclipuri” și „Shorts”. Catalogul cuprinde emisiunile recurente „Vector Moldova” și „Dialog”, fiecare ediție fiind publicată ca material audiovizual distinct, cu titlu, dată a publicării și adresă URL proprie. Totodată, emisiunile sunt prezentate într-un format editorial unitar, fiecare având un intro propriu, elemente grafice distinctive și o structură constantă, specifice unui program audiovizual. Deși catalogul are o dimensiune redusă, acesta reflectă o organizare editorială coerentă a conținutului audiovizual, permițând utilizatorului identificarea și selectarea individuală a fiecărui program.

57 alin. (1) lit. d) – acces la cerere

În cazul canalului de YouTube @VectorMoldova-TVmd, fiecare material audiovizual este disponibil pentru vizionare individuală, la cererea utilizatorului, care poate selecta în orice moment emisiunea dorită, o poate întrerupe, relua sau revedea, fără a depinde de un program prestabilit de difuzare. Acest mod de punere la dispoziție a programelor corespunde întocmai noțiunii de serviciu media audiovizual neliniar definite la art. 1 din CSMA.

57 alin. (1) lit. e) – răspunderea editorială a unei persoane aflate sub jurisdicția Republicii Moldova

În cadrul procedurii administrative, CA a administrat probe din care rezultă că emisiunile publicate pe canalul de YouTube @VectorMoldova-TVmd sunt realizate de Victor Stepaniuc și Tatiana Costachi, aceștia apărând în calitate de moderatori ai programelor „Vector Moldova” și „Dialog”. Totodată, specificarea din contractul de comodat încheiat între „Cotidian” SA și persoanele fizice Tatiana Costachi și Victor Stepaniuc privind drepturile de autor asupra materialului video realizat în studioul „TVC 21”, confirmă responsabilitatea editorială a autorilor programului.

Alegațiile petentei s-au referit la faptul că, la data de 25.04.2026, pe canalul de YouTube @VectorMoldova-TVmd a fost publicată emisiunea cu participarea lui Iurie Răileanu, materialul video fiind intitulat ”Dezvăluiri despre „Ziarul de Gardă” – Amalgamarea și românizarea / Iurie Răileanu – jurnalist”, în cadrul acesteia, între min. 18:57-28:24, fiind răspândite relatări pretins false și defăimătoare, precum și judecăți de valoare fără substrat factologic suficient la adresa PP „Ziarul de Gardă” SRL și a administratoarei acesteia, Alina Radu. Petiționara a invocat faptul că, în cadrul programului, nu a fost asigurată distincția clară între fapte și opinii, informațiile nu au fost verificate și prezentate cu bună-credință, iar principiile echității, echilibrului și imparțialității nu au fost respectate. Totodată, petenta a susținut că afirmațiile difuzate au avut un caracter fals, defăimător și denigrator, fiind de natură să aducă atingere onoarei, demnității, imaginii și reputației profesionale a publicației „Ziarul de Gardă” și a administratoarei acesteia, Alina Radu.

Rezultatele controlului au arătat următoarele:

Pe canalul de YouTube @VectorMoldova-TVmd a fost difuzat un interviu cu titlul „Dezvăluiri despre “Ziarul de Gardă” – Amalgamarea și românizarea / Iurie Raileanu – jurnalist”, în cadrul căruia au fost abordate subiecte privind procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale, depopularea și emigrarea, dezvoltarea localităților rurale, politicile guvernamentale, activitatea administrației publice locale și nivelul de trai din Republica Moldova. De asemenea, au fost discutate aspecte referitoare la activitatea mass-mediei și profesionalismul jurnalistic, fiind formulate afirmații și declarații critice la adresa publicației „Ziarul de Gardă”, a unor jurnaliști și a autorităților publice.

Între min. 18:57-28:24 de către invitatul Iurie Răileanu au fost lansate mai multe acuzații vizând activitatea profesională a PP „Ziarul de Gardă” și a administratoarei publicației, Alina Mazureac (Radu). În cadrul emisiunii, moderatoarea a orientat conversația către activitatea jurnalistică a invitatului și relația acestuia cu publicația „Ziarul de Gardă”, adresând întrebări referitoare la activitatea profesională a acestuia și la istoricul publicației. Invitatul a formulat o serie de afirmații privind fondarea și finanțarea publicației „Ziarul de Gardă”, susținând că aceasta ar fi fost fondată de statul român și finanțată inițial de la București, precum și afirmații referitoare la activitatea profesională a administratoarei publicației, Alina Mazureac (Radu). Totodată, invitatul a exprimat afirmații depreciative la adresa publicației și a unor jurnaliști ai acesteia, utilizând calificative precum „presa galbenă”, „subalterni analfabeți absolut”, „nu sunt jurnaliști” și afirmând că publicația ar difuza informații false, și ar acționa în interesul guvernării. Moderatoarea a preluat și consolidat aceste afirmații, fără a solicita dovezi sau a le contextualiza.

Pe parcursul întregului segment, moderatoarea nu a solicitat invitatului prezentarea unor probe, surse sau alte elemente factuale care să susțină afirmațiile referitoare la fondarea, finanțarea și activitatea publicației „Ziarul de Gardă”, precum și cele formulate în adresa administratoarei și a jurnaliștilor publicației. De asemenea, aceasta nu a intervenit pentru a preciza că respectivele susțineri reprezintă exclusiv poziția invitatului și nici pentru a clarifica caracterul neverificat al unor afirmații formulate în termeni categorici. Dimpotrivă, prin întrebări precum „Ca și cum este un proiect inițiat de România, așa să înțelegem?” și „Într-adevăr, dacă să luăm, să judecăm acele proiecte…”, precum și prin alte intervenții similare, moderatoarea a continuat dezvoltarea subiectului, fără a solicita verificarea afirmațiilor, prezentarea unor dovezi ori a unei perspective alternative, de natură să permită publicului aprecierea veridicității informațiilor prezentate.

La afirmațiile depreciative – inclusiv comparația denigratoare la adresa unui deputat și a unor jurnaliști – reacția moderatoarei a fost absentă sau uneori s-a limitat la formule de complicitate amuzată („Aici de comparații deja n-am ce să spun”, „Ați lovit cu nuca. Bine, bine”), care, în percepția publicului, validează tonul și conținutul afirmațiilor, în locul unei distanțări editoriale. Conduita moderatoarei nu a constituit, așadar, o simplă omisiune pasivă, ci o participare activă la dezvoltarea și creditarea narațiunii invitatului. Prin urmare, nerespectarea exigențelor privind distincția dintre fapte și opinii și verificarea informațiilor nu poate fi atribuită unei conduite izolate a unui colaborator, ci reprezintă însăși maniera în care furnizorul și-a exercitat responsabilitatea editorială asupra programului.

Conform art. 61 alin. (1) lit. e) din CSMA, furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare sunt obligați să respecte cerințele privind asigurarea informării publicului.

În raport cu prevederile art. 13 alin. (1) din CSMA, s-au reținut ca relevante următoarele prevederi:

– art. 13 alin. (1): „În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigenţe:

a) să asigure distincţia clară între fapte şi opinii;

b) să asigure, în cadrul relatărilor cu privire la un fapt sau un eveniment, că informația este verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.”

Din analiza comprehensivă efectuată a rezultat că afirmațiile privind activitatea publicației „Ziarul de Gardă”, precum și cele referitoare la Alina Radu, au fost prezentate fără ca moderatoarea să asigure delimitarea clară între fapte și opinii și fără a întreprinde demersuri pentru verificarea informațiilor ori pentru prezentarea unei perspective alternative, scrie CA.

Totodată, în cadrul emisiunii nu a fost prezentată poziția persoanelor vizate cu privire la afirmațiile formulate la adresa acestora. În aceste condiții, s-a atestat nerespectarea obligațiilor de a asigura distincția clară între fapte și opinii și de a prezenta informația cu bună-credință, mai adaugă Consiliul.