Veaceslav Platon se opune extrădării din Marea Britanie, susținând că este victima unei urmăriri penale motivate politic

Omul de afaceri Veaceslav Platon se opune extrădării în R. Moldova din Marea Britanie pe baza acuzațiilor legate de o presupusă rețea de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari, declarând marți, 28 iulie, într-un tribunal din Londra că urmărirea penală este motivată politic, relatează Reuters.

Veaceslav Platon, în vârstă de 53 de ani, a fost arestat la Londra anul trecut, în urma unei cereri de extrădare din partea R. Moldova, care îl acuză că a ajutat la mutarea unor sume uriașe de bani din Rusia între 2010 și 2014, plus acuzații penale suplimentare.

Procurorii moldoveni susțin că Platon a făcut parte dintr-o rețea criminală care a transferat bani în conturi la Moldindconbank, a doua cea mai mare bancă din R. Moldova și în care Platon deținea acțiuni. Banii ar fi fost trimiși pentru plăți sau împrumuturi legitime, dar, susțin procurorii, Platon și complicii săi au orchestrat neplata și apoi au intentat procese, determinând anumiți judecători să emită hotărâri pentru a le spori legitimitatea.

Avocații lui Platon susțin că acuzațiile vizează „neutralizarea lui ca amenințare politică”, cazul fiind conceput pentru a permite R. Moldova să-i confiște acțiunile la Moldindconbank și la cel mai mare creditor din țară, Agroinbank.

Avocații care reprezintă autoritățile moldovenești au declarat însă în documentele depuse la instanță că acuzațiile lui Platon au fost „folosite ca paravan de către (Platon) pentru a se sustrage responsabilității pentru presupusele infracțiuni și a evita extrădarea”.

Platon, care a fost închis în R. Moldova în 2017 pentru spălare de bani, dar a fost eliberat în apel, a depus mărturie la Curtea de Magistrați din Westminster că a vrut să o susțină pe președinta pro-europeană Maia Sandu.

„Dar Maia Sandu a adoptat de la bun început poziția că criminalitatea este peste tot și doar Maia Sandu însăși reprezintă bunătatea pentru țară”, a spus el prin intermediul unui interpret.

Platon a adăugat: „Eram proprietarul acțiunilor celor mai mari două bănci din țară și a trei dintre cele mai mari companii de asigurări din țară… nu exista nicio persoană mai influentă în țară în domeniul economic și financiar decât mine, așa că ea a văzut o amenințare.”

Însă Catherine Brown, avocat care reprezintă autoritățile moldovenești, a declarat în argumente scrise: „Urmăririle penale împotriva (lui Platon) nu sunt motivate politic. Acestea se bazează pe dovezi de criminalitate care dau naștere unor acuzații întemeiate.”

Audierea continuă până în august și va fi reluată în noiembrie, o hotărâre fiind așteptată la o dată ulterioară.