Bulgaria a cerut oficial de la NATO avioane de luptă și sisteme anti-drone după atacurile de la Marea Neagră

Mai multe nave comerciale au fost lovite în ultima săptămână în largul coastelor României și Bulgariei, iar atât Bucureștiul cât și Sofia arată cu degetul spre Rusia, scrie HotNews.ro.

Sofia a solicitat oficial lui NATO să desfășoare avioane de luptă și sisteme anti-drone pentru a-și consolida apărarea, în urma unei serii de atacuri asupra navelor comerciale din Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei și României, a declarat vineri ministrul Apărării, Dimitar Stoianov.

„Am trimis scrisori și o solicitare către secretarul general al NATO și către comandantul suprem al forțelor aliate, îndemnându-i să ne consolideze capacitățile, ceea ce înseamnă și desfășurarea de forțe suplimentare pe teritoriul nostru. Așteptăm decizia lor”, a declarat Stoianov, citat de Reuters.

Stoianov a declarat că intenționează să se întâlnească în curând cu omologii săi români și turci pentru a discuta despre coordonarea acțiunilor și o abordare comună a situației din Marea Neagră.

Miercuri, România a propus înființarea unui comandament militar comun pentru țările NATO din regiunea Mării Negre, cu scopul de a combate dronele.

Bucureștiul și Sofia au convenit să prezinte împreună inițiativa conducerii NATO. Structura propusă ar urma să fie condusă de țările participante, pe bază de rotație.

„La inițiativa României, va avea loc o reuniune a Consiliului NATO dedicată securității în zona Mării Negre. De asemenea, a fost prezentată secretarului general al NATO o listă de echipamente necesare în acest moment pentru apărarea anti-drone”, a spus Valentin Naumescu, consilierul președintelui Nicușor Dan.

Ce a spus NATO

Întrebat vineri despre solicitarea Bulgariei, un oficial al NATO a declarat că această chestiune va fi discutată în detaliu săptămâna viitoare de către ambasadorii celor 32 de state membre ale alianței.

Joi, secretarul general al NATO Mark Rutte s-a întâlnit cu președintele României Nicușor Dan și premierul bulgar Rumen Radev pentru o discuție pe această temă.

„NATO și-a consolidat poziția de-a lungul flancului estic, inclusiv prin sporirea capacităților de combatere a dronelor. NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații noștri din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități”, a scris Rutte.

Nicușor Dan a spus și el, la finalul întâlnirii, că este „nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare” cu privire la incidentele din Marea Neagră.

„Evident că sunt niște încercări ale Rusiei, nu doar în România dar și în Bulgaria, de a destabiliza societățile, de a descrește sprijinul pentru Ucraina și răspunsul nostru este – continuăm să sprijinim Ucraina. Ăsta este răspunsul nostru. Toate detaliile pe măsură ce anchetele evoluează”, a declarat Nicușor Dan.

Ultimele atacuri

Două nave au fost lovite de drone și au luat foc în largul coastei române a Mării Negre, în apele teritoriale românești, miercuri și joi.

Marți, o navă comercială s-a scufundat în largul coastei bulgare a Mării Negre în urma unui atac cu drone, ceea ce a determinat Sofia să-l convoace pe ambasadorul Rusiei.

Atacurile au scos în evidență amenințarea tot mai mare pe care o reprezintă războiul cu drone, legat de conflictul dintre Rusia și Ucraina, pentru navigația comercială din apropierea flancului sud-estic al NATO, determinând Bulgaria să insiste pentru consolidarea apărării alianței în Marea Neagră.

Nicușor Dan: „Drona care a venit pe apă atacă un coridor naval folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri”

Nicușor Dan a declarat vineri că nu poate spune tehnic că dronele care au lovit nave în Marea Neagră sunt rusești, dar că atacurile au avut loc într-un coridor folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri.

Întrebat vineri dimineață, într-un interviu acordat Bloomberg, dacă dronele identificate în ultimele zile în Marea Neagră sunt rusești, șeful statului a răspuns:

„În acest moment, nu putem spune tehnic că sunt rusești. Pentru că am avut sute de drone aeriene care au intrat pe teritoriul României, putem spune despre mare parte dintre ele că sunt rusești. Avem bucăți din ele care conțin componente rusești. Drone care, în timpul războiului, au fost deviate pe teritoriul României”.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că „drona care a venit pe apă atacă un coridor naval folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri spre Bosfor și spre alte părți ale lumii. E un coridor folosit de ucraineni, și nu există vreun motiv să fie atacat de altcineva”.