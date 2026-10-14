Două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian al României. Una a fost distrusă de apărarea ucraineană în apropiere de Reni

Două ținte aeriene au pătruns miercuri seară, 14 octombrie, în spațiul aerian al României, după ce sistemele radar au detectat un grup de ținte în largul Mării Negre. Una dintre acestea a fost ulterior distrusă de apărarea antiaeriană ucraineană în apropierea localității Reni, din regiunea Odesa, la nord de brațul Chilia, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României.

Potrivit instituției, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru alertarea populației din nord-estul județului Tulcea. Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 20:02.

Conform MApN, la ora 20:04, două ținte aeriene au intrat în spațiul aerian național. Ulterior, contactul radar cu una dintre ele a fost pierdut deasupra mării, în timp ce cealaltă a părăsit spațiul aerian al României la ora 20:13, îndreptându-se spre Vâlcove, Ucraina.

Ținta și-a continuat deplasarea spre Reni, pe o traiectorie care putea duce către municipiul Galați. Din acest motiv, la ora 20:33 a fost emis un al doilea mesaj RO-Alert, pentru estul județului Galați.

Ținta a fost distrusă de apărarea aeriană ucraineană în zona localității Reni, iar alerta aeriană a încetat la ora 21:14, sursei citate.