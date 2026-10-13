Iranul și Rusia își intensifică campaniile hibride în Marea Britanie, declară șeful serviciilor secrete britanice

Iranul își intensifică încercările de a ataca ținte mai dificile, cum ar fi siturile militare din Marea Britanie, în timp ce Rusia își escaladează războiul hibrid, atacând aliații Ucrainei, a declarat marți șeful serviciilor secrete din Marea Britanie, conform Reuters.

În discursul său anual despre amenințările pe scară largă la adresa Marii Britanii, directorul general al MI5, Ken McCallum, a mai spus că cea mai mare preocupare cu privire la utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale este faptul că teroriștii pot dezvolta arme biologice sau chiar crea noi agenți patogeni.

McCallum a spus că amenințările statale au crescut de patru ori în ultimul deceniu, ceea ce înseamnă că organizația sa dedică acum mai multe resurse acestei probleme decât în ​​timpul Războiului Rece.

Pe 12 octombrie, prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că Teheranul este „foarte probabil” în spatele unui presupus complot împotriva RAF Fairford, care fusese folosit de bombardierele americane pentru a efectua atacuri asupra Iranului. Aceasta a declanșat o alertă de securitate masivă și a condus la retragerea avioanelor președintelui american Trump din baza aeriană.

McCallum a spus că nu poate vorbi despre incidentul de la Fairford din cauza unei anchete în curs, dar a spus că a existat o schimbare majoră în acest an în „ambițiile iraniene de a ataca ținte mai dificile, cum ar fi amplasamentele militare”.

„Incidentul RAF Fairfield… nu este unic. Au existat și alte exemple, nu doar în Regatul Unit, ci în întreaga lume”, a spus el.

În ceea ce privește Rusia, care, de asemenea, neagă implicarea în acte ostile în Marea Britanie, șeful serviciilor secrete britanice a spus că aceasta rămâne „agresorul numărul unu”.

El a reiterat comentariile altor agenții de spionaj europene, conform cărora Rusia folosește tactici aproape incompatibile cu un conflict convențional, citând tentativa de atac cu drone asupra unui avion de marfă pe un aeroport german și un atac cibernetic asupra infrastructurii energetice poloneze.

„Nu este o coincidență faptul că agresorii ruși încearcă să tulbure alte țări europene într-un moment în care progresul lor militar în Ucraina este minim și extrem de costisitor”, a spus el.

În luna iulie, Marea Britanie a anunțat că forțele sale armate sunt pregătite să protejeze țara împotriva oricărui atac, după ce Gardienii Revoluției din Iran au avertizat să nu se permită decolarea bombardierelor americane de la baza Fairford.

De asemenea, miniștrii britanici i-au informat pe administratorii acestei infrastructuri esențiale cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia, guvernul fiind tot mai preocupat de posibile operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice. Rusia neagă faptul că ar lansa atacuri hibride împotriva națiunilor occidentale.