Bloomberg: Europa discută despre crearea propriului mecanism de descurajare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece

Țările europene discută despre crearea propriului sistem de apărare nucleară pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, deoarece Statele Unite nu mai sunt considerate un partener militar de încredere, relatează Bloomberg, citând surse.

Publicația scrie că Europa este protejată în prezent de „umbrela nucleară” a SUA, constând din armele americane staționate pe continent. Doar Marea Britanie și Franța dețin propriile arme nucleare. Se așteaptă ca Emmanuel Macron să propună în curând plasarea țărilor europene sub protecția forței de descurajare nucleară franceze, posibil la Conferința de Securitate de la München, care va avea loc între 13 și 15 februarie, sau ulterior în februarie.

Înlocuirea „umbrelei” americane cu una franceză ar putea fi prohibitivă din punct de vedere financiar pentru multe țări europene, relatează Bloomberg. Europa cheltuiește deja masiv pentru construirea de arme convenționale; până în 2025, UE și Marea Britanie vor fi cheltuit un total combinat de peste 530 de miliarde de dolari pentru apărare.

Franța și Marea Britanie au împreună aproximativ 400 de focoase desfășurate, în timp ce SUA dețin 1670 și ar putea crește numărul acestora după expirarea noului Tratat START.

Unele țări europene ar putea investi în capacitatea de a dezvolta toate elementele necesare pentru arme nucleare, însă acest lucru ar necesita centrale nucleare, instalații complexe și costisitoare de îmbogățire a uraniului și „disponibilitate politică de a încălca acordurile de neproliferare”, potrivit unei surse Bloomberg.

Publicația subliniază că atunci când SUA vorbește despre Europa care își asigură propria apărare, se referă la arme convenționale. Președintele american Donald Trump nu a menționat o „umbrelă nucleară” nici public, nici privat.

În martie 2025, în discursul său despre Starea Națiunii, Macron a declarat că Rusia a transformat războiul din Ucraina într-un „conflict global” și că Europa ar trebui să fie pregătită pentru situația în care SUA „să nu fie de partea noastră”. În același timp, el a anunțat că a decis să deschidă o discuție „privind descurajarea nucleară cu aliații noștri europeni”.

Conform estimărilor Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), la începutul anului 2025, nouă puteri nucleare — Statele Unite, Rusia, Regatul Unit, Franța, China, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel — dețineau un total combinat de 12241 de focoase nucleare. Dintre acestea, 9614 sunt considerate potențial operaționale, iar aproximativ 2100 au fost „menținute în alertă maximă” pe rachete balistice. Rusia și Statele Unite dețin împreună aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii.