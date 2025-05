Blocul Împreună și-a prezentat programul politic: „Invităm cetățenii să pună umărul la perfecționarea programului nostru”

Pe 25 mai, la Palatul Republicii, a avut loc evenimentul de prezentare a programului politic al Blocului Împreună. Cei patru reprezentanți ai partidelor politice membre ale Blocului au prezentat un șir de reforme și angajamente pentru viitor, care însă nu sunt definitive, spun aceștia, îndemnând cetățenii să vină cu idei și propuneri.

În cadrul conferinței de presă susținută după evenimentul de prezentare a programului politic, Alexandru Bujorean, copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor, Ștefan Gligor, președinte al Partidului Schimbării, Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist și Dinu Plângău, președintele Platformei DA au ținut câte un discurs.

„Astăzi ne-am luat angajamentul ferm ca, prin accederea în viitorul Parlament, Blocul Împreună să asigure continuitatea parcursului european al R. Moldova. Astăzi, în ochii sute și sute de membri și simpatizanți, am prezentat viziunea noastră, programul nostru politic, cu angajamente foarte clare, cu reforme structurale, cu perspectivă pentru viitor și cu interes și atenție sporită pentru cetățeni. Am prezentat propria noastră viziune, care nu este una finală și definitivă. Noi vă chemăm pe dumneavoastră concetățeni, să fiți alături de noi, să puneți umărul la perfectarea și perfecționarea programului nostru politic, astfel încât, în toamnă, Blocul Împreună să prezinte o opțiune de dezvoltare și o opțiune de vot, alături de o echipă profesionistă și integră”, a declarat Alexandru Bujorean, copreședintele Ligii Orașelor și Comunelor.

Cuvânt a luat și președintele Partidului Verde Ecologist, Anatolie Prohnițchi.

„Am discutat, am interacționat cu oameni care au venit la acest forum din convingere. Într-adevăr, ei doresc o schimbare în R. Moldova și o doresc în cadrul Blocului Împreună. Inclusiv și pe problemele de mediu care sunt foarte actuale pentru R. Moldova. Asta ne bucură pe noi și ne dă o încredere mai mare că noi avem susținerea cetățenilor. Și nu numai un cetățean, și nu numai azi, dar și la întâlnirile pe care le-am avut în teritoriu ne-au zis așa, că prezența Blocului Împreună în Parlamentul Republicii Moldova este o necesitate. Atunci hai să o realizăm în luna septembrie.”

Dinu Plîngău, președintele Platformei DA, a menționat necesitatea unui plan de țară ca cel propus de Blocul Împreună.

„Planul propus astăzi de Blocul Împreună are ca element cheie omul. Tot ce este scris în acest program de peste 65 de pagini, are ca figură cheie cetățeanul R. Moldova. Confortul acestui cetățean, perspectiva acestui cetățean, securitatea, educația acestui cetățean. Doar valorificând omul ca principalul element cheie a societății noastre, putem soluționa o multitudine de probleme. Și în primul rând să încurajăm tinerii noștri, oamenii noștri, că R. Moldova are un viitor, că R. Moldova mai merită să rămâi. Împreună cu toți oamenii de bună calitate, putem face ca R. Moldova să aibă un viitor mai bun. Îndemnăm toți oamenii profesioniști, toate partidele politice, să se bazeze în primul rând pe promovarea oamenilor de calitate, oamenilor profesioniști, oamenilor integri”, a concluzionat Dinu Plîngău.