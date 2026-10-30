Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a fost victima unui atac cibernetic, cu un prejudiciu estimat la 6,3 miliarde de dolari

Binance a suspendat toate depozitele și retragerile după ce cea mai mare bursă de criptomonede din lume a fost victima unui jaf record în industrie. Bursa a estimat „impactul total” al atacului cibernetic la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, adăugând că a blocat până în prezent active afectate în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari, scrie Financial Times.

Bursa a declarat că o „investigație inițială” a sugerat că hackerii au reușit să compromită laptopul unui inginer și să retragă fonduri de pe platformă. Binance a declarat că nu a găsit nicio dovadă că au fost sparte coduri unice de utilizator, cunoscute sub numele de „chei private”.

Firma de informații blockchain TRM Labs a legat atacul cibernetic cu o unitate nord-coreeană cunoscută sub numele de TraderTraitor, adăugând că suma implicată ar face din acesta „cel mai mare furt de criptomonede înregistrat”. Anul trecut, hackerii nord-coreeni au furat criptomonede în valoare de 1,5 miliarde de dolari într-un atac asupra bursei Bybit.

Peter Ward de la Institutul Sejong din Seul a declarat că Coreea de Nord are o expertiză considerabilă și oferă „protecție aproape totală hackerilor săi”.

„Lucrurile s-ar putea înrăutăți mult în viitor”, a adăugat el.

Atacul cibernetic este o lovitură majoră pentru Binance, companie co-fondată în 2017 de Changpeng Zhao și care deține active digitale în valoare de aproximativ 140 de miliarde de dolari. În 2023, compania a pledat vinovată de acuzații penale americane legate de încălcarea legilor împotriva spălării banilor și a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari.

Zhao, cunoscut sub numele de CZ, a pledat vinovat de acuzații penale legate de controale inadecvate privind spălarea banilor și a fost grațiat anul trecut de președintele american Donald Trump.

El le-a spus clienților joi seară că „fondurile lor sunt în siguranță” după o „circulare cibernetică asupra Binance”.

Cofondatorul Yi He a declarat că bursa se așteaptă să permită din nou retragerile „în următoarele 48 de ore”, într-o postare pe X vineri dimineață.

Bitcoin a scăzut cu aproximativ 4% în orele de după apariția atacului cibernetic, înainte de a recâștiga teren și a se tranzacționa peste 78 de mii de dolari.

Hackerii au vizat în mod repetat bursele de criptomonede în ultimii ani, în unele cazuri furând sute de milioane de dolari.

Atacul de joi asupra Binance a venit la câteva ore după ce Polymarket – o altă platformă extrem de populară printre tinerii traderi care caută riscuri – a anunțat că a oprit temporar tranzacționarea deoarece unul dintre furnizorii săi terți a fost „compromis”.

„Oricine a fost afectat va fi despăgubit”, a declarat Polymarket.

În aprilie, hackerii au furat 280 de milioane de dolari din vistieria bursei de criptomonede nereglementate Drift. Hackerii nord-coreeni au furat aproximativ 2 miliarde de dolari în criptomonede în 2025, o creștere de 50% față de anul precedent, conform datelor de la Chainalysis.