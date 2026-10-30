CEC: Astăzi este ultima zi de agitație electorală înaintea alegerilor locale noi din 1 noiembrie

Vineri, 30 octombrie 2026, este ultima zi în care sunt admise acțiuni de agitație electorală pentru alegerile locale noi, care vor avea loc duminică, 1 noiembrie 2026, atenționează Comisia Electorală Centrală (CEC).

„Conform prevederilor Codului electoral, agitația electorală este strict interzisă în ziua alegerilor și cea precedentă ei. În această perioadă nu este permisă nici apariția candidaților în alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice. De asemenea, administrația publică locală și difuzorii de publicitate au obligația de a înlătura materialele publicitare electorale. Menționăm că interdicția nu se aplică pentru informațiile deja plasate pe internet”, potrivit CEC.

De asemenea, vor fi înlăturate afișajele electorale amplasate în locurile special amenajate de administrația publică locală.

Totodată, concurenții electorali nu pot efectua virări în/din contul cu mențiunea „Fond electoral”.

„Conform art. 52 din Codul contravențional nr. 218/2008, continuarea agitației electorale în zilele menționate de către mass-media, concurenți electorali și cetățeni constituie contravenție administrativă și se sancționează cu amendă de la 40 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale aplicată persoanei juridice”, precizează Comisia.

Duminică, 1 noiembrie 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, satul Tomai și satul Chirsova din UTA Găgăuzia. În aceeași zi, în satul Delacău, raionul Anenii Noi, va avea loc un referendum local.