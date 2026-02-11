Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la Jocurile Olimpice de la Milano–Cortina, în proba de 15 km individual. Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometratǎ în 43 minute şi 46,5 secunde, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.

Campioanǎ olimpicǎ a devenit franțuzoaica Julia Simon (41:15.6), fiind urmatǎ de o altǎ reprezentantǎ a Franței, Lou Jeanmonnot (42:08.7) şi Lora Hristova din Bulgaria (42:20.1). La ediția trecutǎ a Olimpiadei Beijing 2022, Alina Stremous s-a clasat pe locul 26 cu rezultatul 49:07.5.

R. Moldova este reprezentată la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina de cinci sportivi: trei la biatlon (Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov) și doi la schi fond (Iulian Luchin și Elizaveta Hlusovici). În total, aproximativ 3500 de sportivi vor concura în 16 discipline sportive. Italia găzduiește Jocurile Olimpice de iarnă pentru a treia oară.