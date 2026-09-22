Benzina și motorina s-au scumpit din nou: cât costă marți, 22 septembrie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru marți, 22 septembrie.

Conform datelor publicate pe site-ul Agenției, un litru de benzină A95 poate fi cumpărat cu 33,99 de lei, cu 19 bani mai mult decât în zilele precedente.

Totodată, un litru de motorină costă 36,52 de lei, cu 42 bani mai mult.