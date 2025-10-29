Belgia investighează noi apariții ale unor drone deasupra unei baze militare

Belgia a deschis o anchetă după ce două drone au fost observate deasupra unei baze militare din sud-estul țării, a declarat miercuri ministrul apărării Theo Francken, potrivit Reuters. Acesta este al doilea caz de acest gen din țară care a avut loc în mai puțin de o lună.

Francken a declarat în două postări pe rețeaua de socializare X că paznicii de la cazarma din orașul Marche-en-Famenne au observat duminică și marți, 26 și respectiv 28 octombrie, mai multe drone zburând deasupra unor zone cheie ale bazei militare, ceea ce a determinat deschiderea unei anchete de către poliție și agenția de informații ADIV.

Observarea a aproximativ cinci drone sâmbătă și a două marți a avut loc noaptea, ceea ce înseamnă că nu a fost posibilă identificarea tipului de dispozitive utilizate, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată anchetei.

„Nu a fost vorba de amatori, ci de piloți de drone experimentați”, a afirmat Francken în postarea sa.

Biroul său a confirmat că a fost deschisă o anchetă, dar nu a putut furniza detalii suplimentare, inclusiv cu privire la identitatea potențialilor autori.

Țările NATO au fost în stare de alertă maximă în ultimele săptămâni, după observarea unor drone și alte incursiuni aeriene, inclusiv la o altă bază militară belgiană, la aeroporturile din Copenhaga, München și în regiunea baltică.

Duminică, Lituania a închis aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au intrat în spațiul său aerian.

La începutul acestei luni, Comisia Europeană a propus patru proiecte emblematice în domeniul apărării europene, printre care un sistem de combatere a dronelor și un plan de fortificare a frontierei de est, ca parte a eforturilor de pregătire a continentului pentru a se apăra până în 2030.