Bărbatul investigat de oamenii legii pentru trafic de influență a ajuns pe banca acuzaților. Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a interveni într-un dosar penal

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare în fond cauza penală în care un bărbat ar fi pretins de la o persoană acuzată de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 de mii de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală și persoane cu funcție de demnitate publică să-l scoată de sub urmărire penală.

Pe 19 septembrie, a fost acceptat demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, în privința bărbatului.

Cauza penală a fost inițiată în august curent de către Procuratura Anticorupție, iar conform probatoriului administrat în comun cu Centrul Național Anticorupție.

Conform Procuraturii Anticorupție, din suma totală pretinsă, acesta ar fi primit 25 de mii de euro, în schimbul promisiunii de a împiedica emiterea unei noi ordonanțe de reținere și inițierea altor cauze penale pe numele persoanei de la care ar fi primit banii.

Oamenii legii precizează că învinuitul nu și-a recunoscut vinovăția, cauza fiind transmisă pentru examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Învinuitul se află în arest preventiv și dacă va fi găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență, acesta riscă o pedeapsă cu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 150 de mii la 200 de mii de lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani.