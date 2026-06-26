Avocatul Poporului s-a autosesizat în cazul decesului produs la Judecătoria Strășeni

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, anunță că s-a autosesizat după ce un deținut a murit, fiind împușcat în curtea Judecătoriei Strășeni, unde fusese escortat pentru a participa la o ședință de judecată. Potrivit Poliției, unul dintre agenții de escortă a tras un foc de avertisment în momentul în care tânărul ar fi încercat să evadeze, însă proiectilul l-a rănit.

„Conform informațiilor publicate de organele de poliție, au fost dispuse expertizele necesare și inițiate procedurile legale pentru stabilirea obiectivă și completă a circumstanțelor producerii incidentului. Totodată, urmează a fi verificată respectarea prevederilor Legii nr. 218 din 19 octombrie 2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc, inclusiv a dispozițiilor art. 9 și art. 10.

Ombudsmanul va examina și documenta circumstanțele producerii incidentului prin prisma obligațiilor pozitive ale statului privind protecția dreptului la viață și interzicerea relelor tratamente, garantate de art. 2 și art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, inclusiv sub aspectul legalității și proporționalității utilizării forței, precum și al desfășurării unei anchete efective, prompte, independente și imparțiale.

În exercitarea atribuțiilor sale legale, Avocatul Poporului va solicita informațiile necesare de la autoritățile competente și va monitoriza desfășurarea investigațiilor, în vederea verificării respectării drepturilor fundamentale și a standardelor naționale și internaționale aplicabile”, se arată în sesizarea Ombudsmanului.

Un deținut a murit după ce a fost împușcat în curtea Judecătoriei Strășeni, unde fusese escortat pentru a participa la o ședință de judecată într-un alt dosar de huliganism. Potrivit Poliției, unul dintre agenții de escortă a tras un foc de avertisment în momentul în care tânărul ar fi încercat să evadeze, însă proiectilul l-a rănit.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), deținutul, în vârstă de 23 de ani, executa deja o pedeapsă pentru huliganism și fusese escortat vineri, 26 iunie, de angajații Inspectoratului de Poliție Călărași la Judecătoria Strășeni, unde era cercetat într-un alt dosar penal, tot pentru huliganism.

Conform oamenilor legii, în timpul escortei, tânărul ar fi încercat să evadeze. În momentul în care încerca să escaladeze gardul din curtea instanței, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment.