Avocatul poporului cere concurenților electorali să evite orice formă de incitare la ură sau discriminare: „Viitorii deputați și deputate trebuie să fie exemple de integritate și respect”

Avocatul poporului, Ceslav Panico, a scris un mesaj luni, 8 septembrie, în care a îndemnat concurenții electorali și reprezentanții lor să arate respect față de toți alegătorii, evitând orice formă de incitare la ură sau discriminare.

Îndemnul avocatului vine în contextul în care pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, folosește cuvântul „bâdlă”, perceput drept jignitor, într-un discurs electoral.

„Limbajul utilizat în campania electorală trebuie să fie adecvat, atât în raport cu contracandidații, cât și față de cetățeni. Din păcate, chiar din primele zile ale campaniei electorale au fost deja constatate situații de discurs de ură, instigare la discriminare și alte forme de intoleranță din partea mai multor concurenți electorali și reprezentanți ai acestora, confirmate inclusiv în rapoartele anterioare ale organizațiilor independente de monitorizare, cum ar fi ale Promo-LEX”, a transmis Panico.

Potrivit lui, astfel de derapaje sunt cu atât mai grave atunci când vin din partea unor persoane care aspiră la funcții parlamentare.

„Viitorii deputați și deputate trebuie să fie exemple de integritate și respect pentru standardele internaționale privind drepturile omului. Utilizarea unui astfel de limbaj riscă să fie percepută de populație ca o normalitate, legitimând atacurile și dezbinarea. Cei care urmează să guverneze au datoria să demonstreze prin comportament și discurs că reprezintă întreaga societate, inclusiv pe cei care nu i-au votat. Îmi exprim speranța că concurenții electorali și reprezentanții lor vor recunoaște aceste greșeli și își vor adapta mesajele chiar pe parcursul campaniei, promovând standarde înalte de comportament și comunicare publică – standarde care unesc și nu dezbină societatea.”

Pe 7 septembrie, un videoclip în care apare ministrul Buzu ținând un discurs electoral care s-a încheiat cu fraza „suntem popor sau suntem bâdle”, a fost rapid preluat și distribuit pe rețelele de socializare. Imaginile au generat mai multe reacții.