Avocatul lui Plahotniuc reclamă „acces limitat la date, persoane și informații” pentru clientul său

Jumătate din martorii acuzării au fost deja audiați în instanță în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, în absența inculpatului, care „roagă să nu fie escortat în instanță pentru a face cunoștință cu materialele cauzei”.

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, menționează că procesul de studiere a dosarului este unul „greu”, întrucât Plahotniuc „este limitat în timp, îi este limitat accesul la date, persoane, informații”.

La Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, continuă audierea martorilor acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Ședința de astăzi, 11 noiembrie 2025, în care a fost audiat un singur martor, Ghenadie Sajin – fostul președinte al raionului Ialoveni, s-a desfășurat tot în absența lui Plahotniuc, care a semnat o cerere prin care a comunicat „rog să nu fiu escortat în instanță pentru a face cunoștință cu materialele cauzei”.

Sajin a declarat în instanță că, între 2010 și 2015, a deținut funcția de director adjunct în domeniul tehnic în cadrul companiei Finpar Invest SRL, iar ulterior – funcția de administrator. Acesta a declarat în instanță că Finpar Invest SRL deținea clădirea hotelului Nobil Luxury Boutique Hotel, s-a ocupat de construcția clădirii Global Business Centre și a clădirii de pe strada Ghioceilor 1 din capitală, acolo unde Plahotniuc și-a concentrat holdingul media GMG Production.

În procesul de construcție a clădirii care a devenit ulterior sediul GMG Production, Sajin declară că Finpar Ivest „nu avea resurse financiare suficiente pentru a finisa obiectul”, motiv pentru care una dintre companiile fondatoare, OTIV Prime Real Estate i-a împrumutat 5 milioane de dolari între 2013-2014, fără a spune cu exactitate anul.

Potrivit martorului, banii au fost utilizați prntru achitarea salariilor angajaților, pentru contractarea mai multor lucrări, servicii și procurarea de bunuri.

8 milioane de dolari din frauda bancară, pentru Finpar Invest

Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a menționat că tranzacțiile cu referire la care a fost audiat Sajin au fost efectuate cu utilizarea banilor proveniți în urma operațiunii numite „frauda bancară”.

„Finpar Invest SRL, pe parcursul anilor 2013-2014, a beneficiat de circa 8 milioane de dolari, bani proveniți din frauda bancară, iar martorul de azi a confirmat aceste tranzacții, detaliile și circumstanțele în care au fost transferați acești bani, și că au fost utilizați pentru necesitățile companiei”, a declarat procurorul Alexandru Cernei.

Alexandru Cernei a adăugat că astăzi a fost audiat cel de-al 26-lea martor al acuzării din totalul de 51.

Acuzarea contestă relevanța martorilor

De cealaltă parte, avocatul Lucian Rogac și-a reiterat poziția pe care o are încă de la audierea primilor martori ai acuzării: „martorul nu au făcut declarații relevante speței date”.

Întrebat la ce etapă de studiere a dosarului se află inculpatul Plahotniuc, acesta a menționat că este pe final, însă întâmpină dificultăți.

„Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședință, invocând aceleași temeiuri pe care le-a menționat anterior. […] Mai are ceva de examinat, îi vine destul de greu: este limitat în timp, îi este limitat accesul la date, persoane, informații”, a declarat Rogac.