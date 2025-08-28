Avocații Poporului au venit cu un apel public pentru protejarea procesului electoral de ingerințe

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au emis un apel public în contextul organizării alegerilor parlamentare, reamintind importanța desfășurării unui scrutin liber și corect, în conformitate cu principiile democratice și cu respectarea deplină a drepturilor omului.

Potrivit Ombudsmanilor, procesul electoral reprezintă un drept fundamental și un angajament civic care garantează participarea cetățenilor la luarea deciziilor publice și influențează direcția de dezvoltare a țării. Aceștia subliniază că alegerile corecte presupun condiții echitabile pentru toți concurenții, neutralitatea autorităților publice și dezbateri bazate pe idei și soluții, nu pe ură, discriminare sau manipulare.

Totodată, Panico și Coroi au atras atenția asupra problemelor constatate în scrutinele din 2024, precum utilizarea abuzivă a resurselor administrative, discursul instigator la ură și lipsa dezbaterilor consistente pe teme de drepturi și libertăți fundamentale.

„Facem un apel ferm ca aceste practici să nu se repete în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Procesul electoral trebuie să fie protejat de ingerințe care pot compromite încrederea publicului, inclusiv dezinformarea, manipularea, cumpărarea voturilor sau folosirea imaginii instituțiilor publice în scop politic”, au declarat Avocații Poporului.