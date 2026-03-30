Aviz negativ la proiectul de lege privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale: „Reforma nu trebuie să fie despre calcul electoral”

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a emis un aviz negativ la proiectul de lege privind amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale. „Reforma trebuie să fie despre apropierea serviciilor de cetățeni, nu despre calcul electoral”, a comunicat CALM.

Proiectul de lege face parte din conceptul reformei administrației publice locale elaborat de Cancelaria de Stat, iar prezentarea acestuia în Parlament este planificată pentru toamna anului 2026, potrivit autorităților.

Conform CALM, consultarea colectivităților locale este un principiu constituțional și european. Diminuarea votului calificat sau reducerea reprezentativității în luarea deciziilor privind modificarea limitelor teritoriale ar slăbi democrația locală și ar deschide calea ingerințelor politice arbitrare, a punctat Consiliul.

„CALM atrage atenția la faptul că principiul subsidiarității nu este un artificiu tehnic, ci fundamentul unei guvernări democratice: decizia trebuie luată cât mai aproape de cetățean, iar serviciile publice trebuie să fie accesibile comunităților. Prevederea cu distanța de 25 km fusese prezentată ca o garanție a apropierii serviciilor de oameni. Eliminarea ei dovedește însă contrariul – îndepărtarea serviciilor și centralizarea deciziei. Această schimbare dezvăluie că argumentul inițial era doar un paravan. În realitate, se urmăresc scopuri politice: crearea de primării acolo unde convine electoral, nu acolo unde există nevoia comunității. Este o trișare față de principiul subsidiarității și o deturnare a sensului reformei. Comunitățile au dreptul la transparență și la respectarea regulilor democratice”, se arată în comunicatul de presă.

Totodată, CALM a propus modificări la conceptul reformei administrativ-locale:

Stimulente financiare durabile pentru localitățile care decid amalgamarea, menținute pe o perioadă de minimum 5 ani.

Reducerea numărului de raioane și crearea unor regiuni de dezvoltare cu competențe administrative reale.

Clarificarea competențelor între cele delegate și cele proprii, cu principiul „o competență– o sursă financiară”.

Municipalizarea orașelor poli de creștere, pentru consolidarea serviciilor publice.

Salarii comparabile cu cele din administrația centrală.

Sporuri de performanță pentru atragerea proiectelor externe.

Programe naționale de formare pentru primari, viceprimariși secretari.

„Guvernul mizează pe amalgamarea voluntară a primăriilor”

Anterior, Guvernul a anunțat că a consultat viziunea privind reforma administrației publice locale în toate raioanele R. Moldova și în UTA Găgăuzia, în perioada 9 februarie – 18 martie 2026. La discuții au participat peste 4500 de aleși locali și cetățeni, care au venit cu sugestii și recomandări pentru a fi incluse în conceptul reformei.

Conform unui comunicat al Cancelariei de Stat, reprezentanții Guvernului au prezentat principalele schimbări preconizate, etapele reformei și impactul acesteia asupra dezvoltării comunităților.

„Totodată, au fost discutate măsurile de simplificare a procesului de amalgamare voluntară a primăriilor, precum și redefinirea rolului raioanelor în noua structură a administrației publice locale. Obiectivul principal al reformei este construirea unor primării mai puternice, capabile să accelereze dezvoltarea localităților, să crească nivelul de trai al cetățenilor și să aducă serviciile publice mai aproape de oameni”, se arată în comunicatul Cancelariei de Stat.

În paralel, Guvernul menționează că au avut loc consultări publice privind modificările legislative pentru simplificarea procesului de amalgamare voluntară.

„Guvernul mizează pe amalgamarea voluntară a primăriilor, pornind de la premisa că aleșii locali și comunitățile cunosc cel mai bine modul în care pot coopera pentru a-și consolida capacitățile și a-și uni eforturile pentru dezvoltare”, potrivit comunicatului.

Modificările propuse prevăd mai multă flexibilitate în procesul de amalgamare voluntară, inclusiv în modul de consultare a cetățenilor. De asemenea, acestea vizează debirocratizarea procedurilor; eliminarea mai multor documente care trebuiau elaborate de autoritățile publice locale; excluderea obligației organizării alegerilor anticipate până la alegerile generale locale din 2027; oferirea unei flexibilități mai mari în stabilirea centrului administrativ.

Pachetul de modificare a legii cu privire la amalgamarea voluntară urmează să fie promovat în Guvern săptămâna viitoare.

Conceptul reformei administrației publice locale va fi definitivat și făcut public în perioada următoare, ulterior urmând să fie supus consultărilor largi. Elaborarea pachetului legislativ și prezentarea acestuia în Parlament sunt planificate pentru toamna anului 2026, potrivit Cancelariei de Stat.

