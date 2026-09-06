Avertizare Cod Galben. Vânt puternic în nordul și centru R. Moldova

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului pentru duminică, 6 septembrie, valabilă între orele 11:00 și 18:00. În partea de nord și de centru a R. Moldova se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-18 m/s.

În acest context, primăria Municipiului Chișinău atenționează cetățenii să evite arborii bătrâni, inclusiv parcarea automobilelor sub aceștia și susține că autoritățile municipale sunt pregătite și vor interveni în teren după caz.



„În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, tel. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau să sune la numărul unic de urgență 112”, anunță primăria Chișinău.