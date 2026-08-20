Avertismentul Ursulei von der Leyen după ce România a distrus o dronă navală în Marea Neagră

Președinta Comisiei Europene a declarat joi, 20 august, că incidentul de lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră este parte a unei campanii de amenințări din ce în ce mai intensă, scrie HotNews.ro.

Șefa executivului european Ursula von der Leyen a comentat joi evenimentul din Marea Neagră, unde un avion F-16 românesc a distrus o dronă navală.

„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale „Neptun Deep” din Marea Neagră. Se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățenii noștri și urmărește să divizeze Uniunea noastră. Este vorba de un război hibrid”, a scris von der Leyen pe X.

Von der Leyen a menționat că misiunea fondatoare a Uniunii noastre este de a menține pacea.

„Agenda noastră „Readiness 2030” mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Prin Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și programul Santinela Estică, intensificăm producția în Europa pentru a furniza capacitățile de care au nevoie statele membre. Astfel, putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și hotărâre”, a mai spus ea.

Distrusă cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc

Un avion de vânătoare românesc F-16 a distrus o dronă marină, joi, în Marea Neagră, în apropiere de platforma Neptun Deep, a anunțat ministrul Apărării din România, Radu Miruță.

Drona marină era încărcată cu explozibil, potrivit ministrului Apărării al României, Radu Miruță. Acesta și-a șters ulterior această mențiune din postare.

„Drona marină a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc acum câteva momente, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră”, a anunțat Miruță pe contul său de Facebook.

În cursul dimineții de joi, MApN a fost informat de Garda de Coastă despre existența unei drone marine la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor la platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă, la 80 de mile est de Constanța (.n.r. circa 148 de km).