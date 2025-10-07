Autoritățile vin cu avertizări în contextul codului galben de ploi: „Supravegheați copiii și nu le permiteți să se afle în apropierea zonelor cu risc”

În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 7 – 8 octombrie 2025, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra ploi de lungă durată, iar în acest context IGSU vine cu îsfaturi pentru cetățeni.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi de lungă durată pentru zilele de 7 și 8 octombrie.

În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă repetat populația să respecte următoarele măsuri de siguranță:

În caz de ploi abundente, adăpostiți-vă într-o clădire sigură sau într-un autovehicul aflat departe de fire electrice și de copaci care pot cădea.

Supravegheați copiii și nu le permiteți să se afle în apropierea zonelor cu risc de inundații.

Nu traversați strada prin fața sau spatele vehiculelor staționate, pentru a preveni accidentele.

Evitați parcarea autovehiculelor sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate.

Nu vă deplasați prin zone inundate, chiar dacă nivelul apei pare scăzut.

Conducătorii auto sunt rugați să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să evite frânările bruște.

Gestionarii bazinelor acvatice sunt îndemnați să verifice starea digurilor și a sistemelor de evacuare a apei, monitorizându-le constant pe durata ploilor abundente, pentru a preveni revărsările.

Persoanele care locuiesc în zone de pantă sunt rugate să evite locurile cu risc de alunecare a terenului, să nu parcheze în apropierea cursurilor de apă sau a arborilor înclinați și să nu se apropie de aceste zone pe timp de ploaie.

„În caz de situații de urgență, apelați Serviciul 112”, îndemnă salvatorii.

Echipele IGSU monitorizează situația meteorologică pe întreg teritoriul țării non-stop și sunt pregătite să intervină prompt pentru lichidarea eventualelor situații excepționale.