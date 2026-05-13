UPDATE VIDEO. Drona, care a survolat teritoriul R. Moldova de la nord la sud, a dispărut de pe radar în zona Giurgiulești
UPDATE 17:30 Conform Ministerului Apărării, la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în zona localității Colibași, raionul Cahul, iar la 16:58 – a traversat s. Cîșlița Prut, r. Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești.
La ora 16:59, spațiul aerian în zonele de nord și centru a fost redeschis.
UPDATE 16:50 Ministerul Apărării a anunțat acum că monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 16:26, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Mingir, raionul Hîncești.
„Numai ce a trecut pe deasupra satului meu natal. Am filmat-o personal. Neagră, triunghiulară și cu zgomot de motocicletă. Venea din direcția satului Sipoteni și s-a îndreptat spre Lozova (raionul Strășeni, n.r.)”, a transmis redacției ZdG un cititor la ora 16:20.
Știrea inițială:
O dronă a survolat la ora 16:00 frontiera de stat din direcția Moghiliov Podolsk, Vinița spre satul Sauca, raionul Ocnița, a anunțat Ministerul Apărării. Spațiul aerian în zona de nord și centru a fost temporar închis.
La ora 16:05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni.
„Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16:23 – în aproprierea localității Cărpineni, raionul Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării”, a comunicat Ministerul Apărării.