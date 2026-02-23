DOC „De doi ani caută oameni prin dulapuri… O bate cu orice îi nimerește sub mână”. Un bărbat din Uzbekistan, condamnat la închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție. Detalii din sentință

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru violență în familie și neexecutarea măsurilor stabilite prin ordonanță de protecție. Hotărârea a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău pe 6 februarie 2026.

Conform sentinței consultate de Ziarul de Gardă, bărbatul condamnat la închisoare este Beyliev Bobomurot.

În luna mai 2025, inculpatul, aflat în relație de concubinaj cu victima, în locuința comună, din gelozie, a inițiat un conflict cu aceasta. În cadrul altercației, a lovit victima cu un obiect din lemn în regiunea capului și a spatelui, după care i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feței și a capului, se spune într-un comunicat al Procuraturii Generale (PG).

Potrivit raportului de expertiză judiciară, victima a suferit fracturi la nivelul nasului și alte leziuni, calificate drept vătămări corporale ușoare.

În urma incidentului, a fost emis un ordin de restricție și ulterior o ordonanță de protecție pe un termen de 90 de zile, prin care inculpatul era obligat să părăsească domiciliul și să păstreze o distanță minimă de 300 metri față de victimă și copilul minor, fiind interzis orice contact, inclusiv telefonic.

Cu toate acestea, în luna noiembrie 2025, bărbatul a încălcat măsurile impuse de instanță, care a pătruns în locuința victimei fără acordul acesteia, fapt ce a constituit o nouă infracțiune.

În cadrul unei ședințe de judecată, atât victima, cât și fiul minor al familiei au declarat că, în ultimii ani, au existat episoade repetate de violență, unele dintre acestea fiind urmate de intervenția Poliției.

Fiind audiată sub jurământ, victima a declarat că s-a constatat că, în luna mai, soțul ei a venit acasă de la serviciu și „i s-a părut că în casă sunt bărbați, văzuți pe fereastră, și a început să o bată cu pumnii, cu mâinile și cu un băț”. Fiul a auzit gălăgie și a chemat Poliția. Atunci i-a provocat vătămări la cap, la ochi și la nas. Astfel evenimente au avut loc și mai târziu. De asemenea, victima a spus că inculpatul aplică violența pe motiv că „așa trebuie”.

„(…) La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că nu își amintește tot ce s-a întâmplat. El a chemat doar Poliția, deoarece tatăl său a început să devină agresiv, să caute oameni și să sară la bătaie. Inițial vedea oameni și sărea la bătaie la mama sa, deoarece nu îi găsea. Unde a lovit-o nu a văzut. A deschis poarta când au venit colaboratorii de poliție. Mama sa era afară, se ascundea și era lovită la ochi.

În luna mai 2025, în casă era curat, dar tatăl a stricat telefonul mamei și nu îi permite să lucreze. Aceasta vindea flori, însă nu i-a permis. De asemenea, martorul a declarat că știa despre interdicție, dar totuși tatăl său venea la ei acasă, deoarece nu avea unde să se ducă. Inițial se comporta bine, apoi devenea agresiv. De doi ani caută oameni prin dulapuri (…). Inculpatul o bate pe ***** cu orice îi nimerește sub mână (…)”, se menționează în sentință.

Deși inculpatul și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate, acesta nu și-a recunoscut integral vina.

„(…) La întrebarea avocatului inculpatului, *** a declarat că regretă de cele comise. La întrebarea avocatului părții vătămate, inculpatul a declarat că a făcut deja cunoștință cu Codul penal și conștientizează faptele care i se incriminează și că poate sta la închisoare dacă se mai repetă asemenea circumstanțe. La întrebarea acuzatorului de stat privind leziunile corporale, inculpatul a declarat nu își amintește ce s-a întâmplat, pentru că a decurs mult timp după, iar leziunile care au fost constatate la victimă nu le poate explica de ce sunt atâtea și de unde (…)”, se mai spune în sentință.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.