AUDIO Plahotniuc, către Chicu: indicații de numire în funcție a unei actuale candidate de pe lista Blocului „Alternativa”. Chicu: „Ok, am înțeles”. Interceptări ale unei discuții atribuite lui Plahotniuc și Chicu

Gabriela Cuneva, candidata de pe poziția a 8-a a Blocului Politic „Alternativa” pentru fotoliul de deputat, ar fi fost numită în funcția de secretar general de stat al Ministerului Finanțelor la indicația lui Plahotniuc.

„Mie-mi trebuie să treacă Cunev, că mă interesează nu ea, cât mă interesează soțul, care e candidat la deputați”, s-a adresat Plahotniuc către Chicu, pe atunci ministru al Finanțelor. Chicu nu s-ar fi lăsat prea mult convins, replicând: „Ok, am înțeles”.

Dialogul este surprins într-o secvența audio, care ar reprezenta o discuție între Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc. Secvența audio a fost publicată pe canalul de Youtube „Zeppelin Leaks”. Veaceslav Guven, soțul Gabrielei Cuneva, a menționat că nu a avut întâniri și discuții cu Plahotniuc. Gabriela Cuneva a menționat că nu a avut discuții cu Plahotniuc și că a participat la concurs pentru a obține funcția.

Ion Chicu nu ne-au răspuns la apeluri pentru a confirma sau infirma autenticitatea înregistrării.

Redăm dialogul mai jos:

V.Plahotniuc: O chestiune scurtă, eu înțeleg că nu s-o vorbit, n-am făcut, dar mie-mi trebuie să treacă Cuneva (n.r. Gabriela), pentru că mă interesează nu atât ea, cât soțul care-i candidat la deputați. După aceea, în Guvernul nou, noi o să hotărâm cine, unde, cum, asta puțin mă interesează acum.

I.Chicu: Ok, am înțeles.

V. Plahotniuc: El e candidat într-o circumscripție. Ea trebuie să treacă acolo (n.r. în Ministerul Finanțelor).

I.Chicu: Ok, am înțeles.

[…]

I.Chicu: Dacă mâine-și ședința, mâine o trecem, nu-i problemă.

V.Plahotniuc: Dar nu-i mâine ședința. Trebuia să mă suni și să mă întrebi, eu n-am când, eu sunt prin raioane. Și-acum, am crezut că ea (n.r. Gabriela Cuneva) e pusă. Eu mâine trebuie să mă întâlnesc cu soțul și acum soțul…

I.Chicu: Vorbesc eu cu dânsul, că-l știu…

V.Plahotniuc: Ei altfel, trebuia să fie firesc, nu condiționat de dânsul. Eu vreau să-l chem, îl chem poimâine.

[…]

I.Chicu: Oricum, la următoarea ședință, ea o să treacă. Problemă de procedură nu este.

Cuneva a fost numită în funcția de secretar general de stat al Ministerului Finanțelor la 11 februarie 2019, cu circa două săptămâni înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Sursă: mf.gov.md

L-am contactat pe soțul Gabrielei Cunev, Veaceslav Cunev, candidat la funcția de deputat pe Circumscripția uninominală nr. 44, orașul Taraclia, în cadrul alegerilor Parlamentare din februarie 2019, pentru a-l întreba dacă s-a întâlnit atunci cu Plahontiuc și ce au discutat. Acesta ne-a comunicat că nu a avut întâlniri, discuții sau negocieri cu Plahontiuc.

Omul lui Plahotniuc: Avem colegi care se regăsesc în Blocul „Alternativa”

Anterior, liderul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, Ministru al Justiției în Guvernul Streleț și un apropiat al lui Plahotniuc, s-a adresat adepților formațiunii pe care o conduce. Acesta i-a îndemnat să acorde votul pentru două formațiuni: Blocul Politic „Alternativa” și „Partidul Nostru”, întrucât „avem colegi care se regăsesc în Blocul «Alternativa» și în formațiunea «Partidul Nostru»”.

Contactat de Ziarul de Gardă, Alexei Paniș, reprezentantul Blocului „Alternaiva” la Comisia Electorală Centrală, a menționat că nu a văzut declarațiile lui Cebotari și că nu face un comentariu pe marginea lor.

Am contactat-o telefonic și pe Natalia Ixari, purtătoare de cuvânt, însă nu ne-a răspuns la apel pentru a ne oferi un comentariu.

Cuneva, care ar fi fost numită secretară generală de stat la indicația lui Plahotniuc, a 8-a pe lista Blocului „Alternativa”

Gabriela Cuneva este candidată la funcția de deputată pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025 pe lista Blocului „Alternativa”. Aceasta se găsește pe poziția a 8-a și nu are afiliere politică, fiind propusă în listă de Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii formațiunii.

Gabriela Cuneva a menționat că nu a avut discuții cu Plahotniuc și că a participat la concurs.

În frunte cu politicieni care au un trecut pro-rus, Blocul Politic „Alternativa” se poziționează drept o alternativă pro-europeană. Din blocul înregistrat cu numărul 10 în buletinul de vot fac parte Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul Chișinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, condus de fostul deputat și ideolog comunist Mark Tkaciuk, precum și o echipă în frunte cu Alexandru Stoianoglo, fost deputat, fost procuror general și fost candidat susținut de Partidul Socialiștilor la alegerile prezidențiale din 2024.