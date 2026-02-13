Au fost reluate lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea. Proiectul derulează pe ambele maluri ale Prutului

Lucrările de construcție la Podul de Flori de la Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specifice sezonului rece, iar constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje grele și echipe de muncitori.

Potrivit autorităților rutiere române, pe șantier sunt utilizate macarale, cilindri compactori, autogredere, autobasculante și buldoexcavatoare, fiind executate lucrări structurale esențiale pentru viitorul pod rutier care va lega Republica Moldova de România.

Pe malul românesc se desfășoară operațiuni de armare și cofrare a zidului de gardă la culeea C1 – un element important al infrastructurii de rezistență, menit să asigure stabilitatea capătului de pod. În același timp, pe malul moldovenesc sunt executate umpluturi la culeea C2, precum și lucrări de umpluturi, cofrare și armare la elevația pilei P2, componentă centrală a structurii de susținere.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași au precizat că pe șantier au început să fie recepționate și elementele tablierului metalic, adică structura superioară pe care va fi amplasată partea carosabilă a podului.

Podul Ungheni–Zagarancea reprezintă o componentă strategică a Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni, proiect considerat unul dintre cele mai importante pentru conectivitatea rutieră dintre România și Republica Moldova și, implicit, pentru apropierea infrastructurii de transport a Republicii Moldova de rețeaua europeană, scrie Moldpres.

Lucrările au început la 26 aprilie 2025, iar termenul de execuție este de 18 luni. Antreprenorul general al proiectului este compania Ness Project Europe, iar garanția lucrărilor este stabilită la 10 ani.