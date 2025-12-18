Posturile vamale de frontieră Palanca și Tudora, redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Ucrainei

Posturile vamale de frontieră Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost redeschise pentru călătorii care traversează frontiera în direcția Belgorod, Ucraina, anunță Serviciul Vamal al R. Moldova. Activitatea acestora fusese suspendată după ce un pod din apropierea R. Moldova a fost lovit cu drone încărcate cu explozibil.

„Pentru securitatea cetățenilor rămași blocați în apropierea zonei incidentului produs anterior pe partea ucraineană, recomandăm deplasarea către postul vamal Otaci. În scopul menținerii unui nivel sporit de siguranță, posturile vamale în cauză au fost suplinite cu personal suplimentar și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, au fost dispuse măsuri suplimentare de monitorizare a situației și de informare continuă a participanților la traficul transfrontalier”, a comunicat Serviciul Vamal al R. Moldova.

În urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, un pod din apropierea hotarului cu R. Moldova a fost lovit joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, cu drone care transportau încărcătură explozivă. Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră, care a precizat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată, iar zona a fost izolată „pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare”.

Drone au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru.