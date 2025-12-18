Un pod din apropierea R. Moldova, lovit cu drone încărcate cu explozibil. Două puncte de trecere a frontierei și-au sistat activitatea

În urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, un pod din apropierea hotarului cu R. Moldova a fost lovit joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, cu drone care transportau încărcătură explozivă. Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră, care a precizat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată.

Drone au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru.

În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată „pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare”.