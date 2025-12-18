Un pod din apropierea R. Moldova, lovit cu drone încărcate cu explozibil. Două puncte de trecere a frontierei și-au sistat activitatea
În urma unui atac aerian lansat pe teritoriul Ucrainei, un pod din apropierea hotarului cu R. Moldova a fost lovit joi, 18 decembrie, în jurul orei 16:00, cu drone care transportau încărcătură explozivă. Anunțul a fost făcut de către Poliția de Frontieră, care a precizat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată.
Drone au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru.
În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată „pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare”.
„Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă și să manifeste prudență sporită. Totodată, să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa (Ucraina)”, notează Poliția de Frontieră.