Atenție, se filmează! Circulația transportului, oprită temporar în zona Gării Feroviare din Chișinău

Circulația transportului va fi sistată în capitală, pe strada Aleea Gării, tronsonul din fața Gării Feroviare Chișinău, în legătură cu filmările pentru pelicula „Blestemul Mariei Drăgan”, informează primăria. Circulația va fi oprită duminică, 6 septembrie, în intervalul orelor 13:00-21:00. Filmările sunt realizate de A.O. OWH TV Studio.



Traficul va fi sistat total pe perioade de 05-10 minute, în timpul filmărilor, iar transportul va fi redirecționat pe străzile adiacente.



Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General al Carabinierilor vor asigura ordinea publică pe toată perioada derulării filmărilor. Conducătorii auto sunt îndemnaţi să evite zona, dacă nu există necesitate stringentă, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere, mai informează primăria Chișinău.