Atenție la scăldat! IGSU îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță

În contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să-și petreacă timpul de weekend la aer liber în apropierea bazinelor acvatice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate și să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea înecurilor.

„Pentru a evita tragediile, salvatorii recomandă populației să se scalde doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamari, să respecte indicatoarele de avertizare și să evite intrarea în apă în zone necunoscute sau periculoase”, comunică salvatorii.

IGSU mai avertizează că scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, deoarece alcoolul reduce capacitatea de reacție și poate provoca un stop cardiac la intrare în apă.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați:

• să nu intre brusc în apă după expunerea îndelungată la soare;

• să evite săriturile în apă din locuri necunoscute;

• să nu utilizeze saltele, colaci sau alte obiecte gonflabile în lacuri și râuri, deoarece acestea pot fi purtate de curenți;

• să nu înoate pe distanțe mari și să nu se aventureze în apă pe timp de noapte.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor. Aceștia trebuie supravegheați permanent de către adulți, inclusiv atunci când se află în apă mică sau în apropierea malului. Niciun copil nu trebuie lăsat singur în apropierea bazinelor acvatice.

„În cazul în care observați o persoană aflată în pericol de înec, solicitați imediat ajutor la Serviciul 112 și evitați intervențiile care vă pot pune propria viață în pericol, dacă nu aveți pregătirea necesară”, mai scire IGSU.

IGSU îndeamnă cetățenii să fie responsabili, iar în orice situație de risc să apeleze de urgență Serviciul 112.