Astăzi, la Chișinău, are loc Întronizarea noului Mitropolit al Basarabiei

Astăzi, la ora 8.30, la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău (str. Primar Gherman Pântea nr. 83), va avea loc ceremonia solemnă de întronizare a noului Mitropolit al Basarabiei, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Mitropolia Basarabiei anunță că slujba va fi prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de ierarhii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și de un numeros sobor de ierarhi și clerici din cuprinsul Patriarhiei Române. „La acest moment istoric vor participa reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ai societății civile, precum și numeroși credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului”, se spune într-un counicat oficial al Mitropoliei Basarabiei, precizându-se că „întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Antonie deschide un nou capitol în lucrarea pastorală, misionară și administrativă a Mitropoliei Basarabiei, fiind un prilej de întărire a comuniunii ecleziale și de reafirmare a misiunii Bisericii Ortodoxe Române în spațiul dintre Prut și Nistru”. Mitropolia Basarabiei reafirmă că acest eveniment reprezintă o chemare la unitate în credință, la responsabilitate și la mărturisirea neîntreruptă a valorilor Evangheliei și a identității spirituale românești în Basarabia.

Sfânta Liturghie și ceremonia de întronizare vor fi transmise în direct pe posturile de televiziune TVR Moldova și pe Trinitas TV, postul Patriarhiei Române.

Evenimentul are loc după ce, pe 2 iulie 2026, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe desfășurate sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei. Pentru aceeași demnitate a candidat și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, s-a născut la 29 mai 1963, la Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași.

Din 1995, a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie.

Noul itropolit a fost ales după ce, la 3 iunie, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat retragerea lui Petru Păduraru de la conducerea Mitropoliei Basarabiei, în contextul unui scandal sexual.