Arhitecta-șefă a raionului Hîncești – vizată în 11 dosare penale pentru mită și trafic de influență. Oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții

Arhitectul-șef al raionului Hîncești este vizat în 11 dosare penale, pornite pe fapte de corupere pasivă și trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău au desfășurat percheziții pe mai multe adrese din capitală și raioanele Hîncești și Ialoveni.

Oamenii legii anunță că arhitectul-șef al raionului Hîncești fost anterior vizat în alt dosar penal aflat în examinarea procurorilor din cadrul PCCOCS, pentru fapte de corupție. În 2023, potrivit investigațiilor CNA, începând cu anul 2022, arhitecta-șefă a raionului Hîncești împreună cu persoane publice din cadrul administrației publice locale ar fi creat o schemă infracțională de pretindere și primire sistematică a mijloacelor bănești de la administratori ai persoanelor juridice, de la beneficiari ai bunurilor imobile și de la intermediari, în vederea eliberării actelor de recepție finală a construcțiilor deja edificate.

Atunci, în 2023 CNA a publicat și o înregistrare audio :

Potrivit informațiilor publice, funcția de arhitectă-șefă a raionului Hîncești este ocupată din 2008 de Elena Moraru.

Potrivit comunicatului de presă emis de CNA la 19 august 2025, funcționara ar fi pretins și primit sume de bani cuprinse între 200 și 500 de euro de la mai mulți locuitori ai raionului în schimbul eliberării sau urgentării eliberării actelor permisive pentru demolare, edificare și proiectare a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul raionului Hîncești. De asemenea, aceasta este bănuită că ar fi pretins foloase necuvenite pentru influențarea membrilor comisiilor de recepție la finalizarea lucrărilor de construcție.