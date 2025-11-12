Ar fi primit 15 mii de euro pentru a emite diplome false în domeniul chirurgiei estetice. Șefa unui centru multifuncțional al ASP, reținută

Șefa unui centru multifuncțional al Agenției Servicii Publice (ASP) a fost reținută pentru 72 de ore în cadrul unui dosar de trafic de influență pornit de Centrului Național Anticorupție (CNA) în luna mai 2025, anunță miercuri, 12 noiembrie, CNA.

Potrivit surselor Ziarului de Gardă, numele acesteia este Svetlana Stratulat.

Potrivit informațiilor, Stratulat este bănuită că ar fi pretins și primit 15 000 de euro mită de la administratori ai mai multor saloane specializate în dermatologie și chirurgie estetică din R. Moldova și România în schimbul perfectării unor diplome de absolvire false ale unei instituții de învățământ superior din străinătate, fără ca beneficiarii să fi urmat efectiv studiile respective.

Totodată, șefa ASP ar fi susținut că are influență asupra unor factori de decizie din domeniul educației și sănătății din R. Moldova, „promițând că poate facilita recunoașterea și echivalarea diplomelor din străinătate”. Astfel, conform CNA, deținătorii diplomelor false, fără pregătire profesională reală, ar fi putut obține dreptul de a efectua proceduri medicale și estetice în saloanele din țară.

„Cazul, documentat de CNA mai bine de 6 luni, evidențiază un fenomen alarmant pentru siguranța publică – corupția și falsificarea calificărilor profesionale în domeniul medicinei estetice, prin care persoane necalificate ajung să desfășoare activități cu impact direct asupra sănătății cetățenilor”, a precizat CNA.

CNA menționează că investigațiile continuă, fiind examinate mai multe denunțuri.