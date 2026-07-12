Anastasia Nichita a învins-o în meciul decisiv pe Sangita Phogat din India și a devenit medaliată cu aur

După o absență de doi ani din cauza unei pauze de maternitate și a recuperării, Anastasia a revenit spectaculos în competiții. În iulie 2026, ea a cucerit medalia de aur la turneul internațional RAF Wrestling desfășurat în Tbilisi, Georgia.

Evenimentul internațional RAF Wrestling a avut loc la Palatul Sporturilor din Tbilisi. Competiția a reunit campioni olimpici, mondiali și vedete de arte marțiale mixte (MMA), punând în scenă un spectacol de lupte de elită.

În eciul deciziv, Anastasia Nichita a luptat la categoria de greutate rezervată femeilor și a obținut victoria în fața sportivei Sangita Phogat din India.

Succesul de la Tbilisi reprezintă revenirea oficială pe salteaua de luptă pentru campioana din R. Moldova, după o absență de doi ani de la ultima sa apariție în competiții.

Anastasia Nichita deține un palmares impresionant în categoria de 59 de kilograme: Campioană Mondială, deține medalia de aur în premieră la Campionatul Mondial de la Belgrad; vicecampioană Olimpică, după ce a obținut o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Paris; Campioană Europeană, cucerind titlul continental de mai multe ori.