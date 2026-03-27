Analiză IDIS „Viitorul”: Declinul industrial continuă. R. Moldova riscă să piardă definitiv potențialul industrial

Industria R. Moldova continuă să se confrunte cu stagnare și lipsă de performanță, în pofida unor evoluții pozitive punctuale, a declarat Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”.

„Nu avem o paradigmă de dezvoltare industrială”

Potrivit expertului, anul 2025 a adus o creștere industrială de 5,4%, după o scădere de 1,1% în 2024. Cu toate acestea, evoluția sectorului rămâne fragilă. Din 2020 până în prezent, doar doi ani au fost marcați de creșteri, 2021 și 2025, în timp ce trei ani consecutivi, 2022/2023/2024, au înregistrat declin. Chiar și cu revenirea din 2025, industria nu a reușit să atingă nivelul din 2021, situându-se la circa 95% din acel volum, se arată în analiză.

Expertul subliniază că, în lipsa unei strategii clare de dezvoltare, R. Moldova „bate pasul pe loc”. Comparativ cu 1990, considerat apogeul producției industriale, nivelul actual este de doar 66,7%, echivalentul producției din anii 1980.

„Nu avem o paradigmă de dezvoltare industrială, nu avem poluri de creștere și nici o viziune clară. Dacă nu faci nimic, nu ai nimic”, a punctat expertul.

Expert: În 2025, regiunea din stânga Nistrului a înregistrat o prăbușire de circa 30%

Diferențele dintre cele două maluri ale Nistrului sunt semnificative remarcă economistul. Dacă pe malul drept industria a ajuns la 66,7% din nivelul anului 1990, pe malul stâng situația este mult mai gravă, cu doar 23,8%. În 2025, regiunea din stânga Nistrului a înregistrat o prăbușire de circa 30%, iar perspectivele de recuperare sunt „foarte îndoielnice”. Un alt indicator alarmant este scăderea raportului industriei în PIB. De la 87% în 1990, aceasta a coborât la aproximativ 25,5% în 2025, ceea ce indică o reducere de peste patru ori și confirmă procesul de dezindustrializare a țării.

Analistul economic a constatat că declinul este reflectat și în numărul angajaților din sector. Dacă în 1990 industria angaja circa 410 mii de persoane, în 2025 numărul acestora a scăzut la puțin peste 115 mii pe ambele maluri ale Nistrului, cel mai mic nivel din ultimii 65 de ani. Pe malul drept, numărul salariaților din industria a scăzut din 2019 cu 15 mii persoane ajungând la doar 96,5 mii salariați. Cele mai mari pierderi de locuri de muncă au fost înregistrate în ramuri exportatoare precum industria textilă, automotive, alimentară și cea a îmbrăcămintei.

„Tehnologizarea este slabă, producem bunuri cu valoare adăugată redusă”

În același timp, expertul IDIS „Viitorul” a punctat că cheltuielile pentru forța de muncă cresc și afectează competitivitatea. În 2025, acestea au reprezentat 24,1% din veniturile generate per angajat, comparativ cu 16–17% în țările vecine. Creșterea salariilor, determinată de inflație și migrație, nu a fost însoțită de o creștere corespunzătoare a productivității, ceea ce pune presiune suplimentară pe agenții economici.

„Tehnologizarea este slabă, producem bunuri cu valoare adăugată redusă, iar productivitatea muncii rămâne scăzută. Dacă nu se vor face investiții în inovații și tehnologii moderne, industria va fi o ramură ratată”, a avertizat expertul.

Veaceslav Ioniță a atras atenția că industria R. Moldova se află într-o stare nesatisfăcătoare, iar fără „intervenții strategice clare și investiții consistente, procesul de dezindustrializare va continua, diminuând și mai mult potențialul economic al țării”.