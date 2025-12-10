Analiză Deutsche Welle Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere garanții pentru alegeri, iar UE este „foarte aproape” de un acord privind activele rusești

Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit pentru alegeri în timp de război, dacă SUA și Europa garantează securitatea. Anunțul șefului statului ucrainean vine după ce, într-un interviu oferit publicației Politico, președintele american Donald Trump l-a acuzat că se agață de putere. Cu aceeași ocazie, șeful Casei Albe a sugerat că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina, pentru că Rusia are „mâna superioară” iar „la un moment dat, mărimea va câștiga”, arată o analiză Deutsche Welle.

Alegeri, sub protecția SUA și a europenilor

„Eu, personal, am voința și disponibilitatea pentru asta”, le-a spus Zelenski reporterilor, în replică la noile presiuni din partea Casei Albe, care dorește o pace rapidă în Ucraina. „Cer ca Statele Unite ale Americii să mă ajute, împreună cu colegii europeni, să asigure securitatea pentru organizarea alegerilor”.

Alegerile ar putea fi organizate în 60 până la 90 de zile, a transmis liderul ucrainean. Pentru ca un scrutin să poată fi organizat este nevoie de modificarea legislației electorale, care nu permite desfășurarea alegerilor sub lege marțială. Există și temeri că Moscova ar putea încerca să submineze alegerile și să instaureze la Kiev un lider pro-rus.

Ucraina nu a organizat nicio rundă electorală de când Rusia a lansat invazia la scară largă, în februarie 2022. Mandatul de cinci ani al lui Zelenski s-a încheiat în mai 2024.

Zelenski spune că noile detalii ale unei propuneri de pace, „rafinate” împreună cu liderii britanic, francez și german, sunt pregătite pentru a fi înaintate spre analiză Statelor Unite. Liderul de la Kiev a exclus posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritoriu Rusiei. Ucraina și aliații europeni ai acestuia resping planul susținut de Statele Unite, considerat pe scară largă ca fiind favorabil Moscovei.

Pe câmpul de luptă, Rusia afirmă că înaintează în Ucraina și că a capturat o treime din localitatea Mîrnograd, nu departe de orașul strategic Pokrovsk.

Posibil acord UE privind activele rusești

Iar Uniunea Europeană ar fi „foarte aproape” de un acord pentru a finanța apărarea Ucrainei în 2026 și 2027 în baza activelor rusești înghețate, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European. „Lucrăm la ajustarea soluției juridice și tehnice”.

Există sprijinul unei majorități calificate a statelor membre, a precizat demnitarul european, și se pregătește ajustarea normelor comunitare pentru ca această majoritate să poată adopta decizii. Liderii UE, care pe 23 octombrie s-au angajat să finanțeze Kievul pentru următorii doi ani, în contextul în care contribuția SUA se reduce, ar urma să decidă la Consiliul de la Bruxelles, din 18-19 decembrie, cum își vor duce la îndeplinire angajamentul.

Activele suverane rusești imobilizate în Europa după ce Moscova a decis invadarea Ucrainei se ridică la 210 miliarde de euro, bani din care europenii doresc să compenseze reducerea semnificativă a contribuțiilor SUA pentru efortul de apărare al Kievului. Belgia, țară în care sunt deținute activele, dorește garanții din partea altor state membre ale UE că ar împărți consecințele financiare în cazul în care Rusia ar da în judecată Belgia și ar câștiga un eventual proces în legătură cu această schemă.

Trump, despre europeni: „Slabi”

În interviul acordat site-ului Politico, președintele Trump și-a intensificat criticile la adresa Europei, numindu-și aliații de peste Ocean „slabi”, din cauza politicilor privind imigrația. „Sunt slabi. Vor să fie atât de corecți politic”.

Săptămâna trecută, SUA au publicat un document de securitate națională care a criticat puternic Europa din punct de vedere economic și cultural. Documentul avertiza că Europa va trebui să își schimbe direcția dacă nu vrea să se confrunte cu „ștergerea” sa.

Merz despre strategie lui Trump: „previzibilă” dar parțial „inacceptabilă”

„Nu văd nicio nevoie ca americanii să încerce acum să salveze democrația în Europa. Dacă ar avea nevoie de a fi salvată, am fi capabili să gestionăm asta singuri”, a replicat cancelarul federal german Friedrich Merz. Șeful Executivului de la Berlin a declarat, marți, că noua strategie de securitate națională a SUA conține părți care „inacceptabile pentru noi dintr-o perspectivă europeană” și a adăugat că Europa trebuie să devină mai puțin dependentă de Statele Unite.

În opinia lui Merz, documentul este previzibil în esența sa, acesta reflectând în linii mari ceea ce vicepreședintele SUA, JD Vance, spusese deja în februarie, la Conferința de Securitate de la München. „O parte este plauzibilă, o parte este de înțeles, iar o parte este inacceptabilă pentru noi dintr-o perspectivă europeană”, a punctat cancelarul.

Un gol financiar greu de acoperit

Ucraina s-a confruntat cu un deficit de ajutor militar în a doua jumătate a anului 2025, deoarece, deocamdată, contribuțiile europene nu reușesc să compenseze suspendarea sprijinului american, arată cele mai recente date ale Institutului Kiel.

Europa și-a intensificat contribuțiile către Ucraina, promițând un nivel record de aproape 20 de miliarde de euro între martie și iunie, dar contribuțiile au scăzut sub opt miliarde de euro, între iulie și octombrie. „Pe baza datelor disponibile până în octombrie, Europa nu a reușit să mențină ritmul din prima jumătate a anului 2025”, a declarat profesorul Christoph Trebesch, șeful instrumentului de monitorizare ”Ukraine Support” al institutului de studii ale economiei mondiale din nordul Germaniei. ”Dacă acest ritm mai lent continuă în lunile rămase, 2025 va deveni anul cu cel mai scăzut nivel al noilor alocări de ajutor pentru Ucraina, de la izbucnirea invaziei pe scară largă în 2022”.

Franța, Germania și Regatul Unit și-au intensificat substanțial contribuțiile în acest an. Statele Unite au oferit 21,4 miliarde de euro din totalul de 41,6 miliarde de euro oferiți între 2022 și 2024. Acest gol semnificativ este Europa obligată să îl acopere.