Ambasadorul Lituaniei Tadas Valionis a fost decorat cu „Ordinul de Onoare” la încheierea mandatului

Președinta Maia Sandu i-a conferit miercuri, 26 august, „Ordinul de Onoare” ambasadorului R. Lituania în R. Moldova, Tadas Valionis, la încheierea mandatului său la Chișinău, a anunțat Președinția.

Potrivit instituției, distincția i-a fost acordată pentru contribuția la consolidarea relațiilor moldo-lituaniene și pentru sprijinul constant acordat parcursului european al R. Moldova.

În perioada 2022 – 2026, dialogul bilateral s-a intensificat semnificativ: peste 40 de vizite ale oficialilor lituanieni în R. Moldova, la nivel prezidențial, guvernamental și parlamentar.

„Lituania a împărtășit propria experiență de negociere a aderării la UE, a extins proiectele de asistență cu accent pe reziliență democratică, comunicare strategică, și combaterea dezinformării, precum și pe securitate cibernetică, și s-a angajat să ofere R. Moldova asistență militară de 6 milioane de euro în perioada 2026 – 2028”, a precizat Președinția.

Lituania va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027 și a anunțat extinderea UE printre prioritățile sale.