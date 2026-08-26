În premieră, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică în ultimele 24 de ore

În premieră, în ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, dar nici cazuri anterioare raportate mai târziu, „fapt îmbucurător care confirmă importanța informării, vigilenței și reacției prompte în fața tentativelor de fraudă”, a anunțat miercuri, 26 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totodată, în această perioadă, au fost împiedicate 83 de tentative de escrocherie telefonică, fără ca persoanele vizate să suporte prejudicii financiare.

„Aceste rezultate demonstrează că informarea, atenția și verificarea informațiilor primite în timpul unui apel suspect pot preveni pierderile financiare și pot contribui la diminuarea fenomenului escrocheriilor telefonice”, a scris IGP.

Totuși, oamenii legii recomandă cetățenilor să manifeste prudență atunci când sunt contactați telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituții, bănci sau alte entități și solicită date personale, informații bancare, coduri de autentificare ori transferuri de bani.

IGP îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți și să sesizeze autoritățile despre orice tentativă suspectă de fraudă.